Также министр прокомментировал возможность отражения российских атак в западных регионах.

Польша могла бы передать Украине свои многоцелевые истребители МиГ-29 только после усиления собственных Воздушных сил новыми самолетами.

Об этом заявил вице-премьер-министр, глава польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш. "Польское правительство, как наше правительство, так и правительство наших предшественников, сделало многомиллиардные пожертвования оборудования для Украины. Это все, что мы смогли сделать", - цитирует его Wiadomosci.

Он отметил, что его главным приоритетом является сохранение обороноспособности Польши. Страна заказала у Соединенных Штатов Америки F-35, однако получит первые истребители не ранее 2026 года.

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"Только после получения новых самолетов можно будет по-другому распоряжаться старыми самолетами, такими как МиГ-29, которые сейчас все еще используются, в частности, для выполнения миссий по защите польского воздушного пространства. Тогда мы будем принимать решение", - добавил Косиняк-Камыш.

Также польский министр говорит, что среди стран-членов НАТО есть много скептицизма в вопросе сбивания российских ракет и дронов над западными областями Украины. "И ни одна страна отдельно не примет такого решения. Я не видел ни одного сторонника в НАТО, который бы принял такое решение", - отметил он.

Украина хочет получить польские МиГ-29

Как сообщал УНИАН, вчера президент Владимир Зеленский сообщил, что Польша могла бы помочь Украине в двух вопросах. Он проводил с президентом и премьером страны переговоры о передаче МиГ-29, которые хорошо знакомы украинским военным.

Также польская сторона могла бы помочь защитить небо над западными областями, сбивая российские цели во время массированных воздушных атак.

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