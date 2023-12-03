Отмечается, что большая часть этих систем прикрывает россиян на временно оккупированных территориях Украины.

Одним из важнейших противостояний в войне для Украины и России - уничтожение систем противовоздушной обороны. Основной для россиян остается система ЗРК "Тор".

По информации Минобороны Британии, с помощью ЗРК "Тор" защищают оккупантов на передовой. При этом ЗРК "Панцирь" зачастую защищают командные пункты, а ЗРК большей дальности и военно-воздушные базы РФ.

Оккупанты используют "Тор" для борьбы с украинскими дронами и является передовой линией сети ПВО оккупантов. В то же время этот ЗРК имеет один из основных "минусов" - выносливость экипажа.

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"Учитывая, что на каждую систему приходится только три человека, поддержание высокого уровня боевой готовности в течение длительного времени, вероятнее всего, является экстремальным испытанием на выносливость", - указано в сообщении.

Российское ПВО во время войны против Украины - последние новости

Последний год в России все чаще и чаще говорят об атаках ВСУ - то беспилотники хазяйничают в российском небе, то ракеты прилетают на временно оккупированные территории.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, основную часть своей ПВО россияне сосредоточили в Украине – во временно оккупированном Крыму, а также на Донецком и Южном направлении. Он указал, что "вся лучшая российская ПВО стоит сейчас здесь и уничтожается нашими ракетами HARM, Storm Shadow, ATACMS и тому подобное"

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