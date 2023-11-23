Просто взять и поставить "Тор" на палубу десантного корабля не так просто, но Россия сообразила, как это сделать.

Российская Федерация начала прикручивать свои сухопутные зенитно-ракетные комплексы "ТОР" к палубам десантных кораблей цепями. Это и есть то самое "улучшение" противовоздушной обороны, о котором сообщали пропагандистские СМИ врага в 2023 году.

В частности, Россия "рекламировала" установку "автономного боевого модуля зенитного ракетного комплекса "Тор-М2КМ" на свои десантные корабли. Но это не является "инновационным" решением со стороны страны-агрессора, подчеркивают аналитики Defence Express.

Летом 2022 года такой метод "цепей" мы уже видели, когда Россия пыталась защитить "ТОРами" корабли проекта 22160. Но теперь страна-агрессор масштабировала эту идею и пытается обустроить этими комплексами группировку десантных сил ВМФ РФ в Черном море.

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Аналитики подчеркивают, что просто взять и поставить "Тор" на палубу десантного корабля не так просто. Скорее всего, Россия попыталась создать подобную защиту лишь на крупнейших единицах флота.

"Единственным беспроблемным вариантом является лишь его размещение на новом большом десантном корабле проекта 11711 "Петр Моргунов", - считает Defence Express.

Это судно входит в группировку кораблей Северного флота РФ и базируется в акватории Черного моря с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Палуба "Петра Моргунова" оборудована на корме вертолетной площадкой, которая позволяет РФ "легко" поставить на корабли упомянутый сухопутный ЗРК.

В то же время, призрачный "успех" в обустройстве подобной защиты весьма спорен с точки зрения ведения противовоздушной обороны. Defence Express отмечает, что при соответствующем размещении "ТОРа" его радиус выстрелов будет ограничиваться надстройкой корабля. То есть сбить с ЗРК цели, которые приближаются с носовой части корабля, на практике невозможно.

В случае, если Россия попытается обустроить еще один распространенный тип судов-десантников (корабли проекта 775) ЗРК "ТОР", их также можно будет разместить только из носовой части. "Не исключено, что ценой пусковых установок "Град", - акцентируют аналитики.

А на других, более устаревших кораблях, разместить ЗРК "ТОР" вообще невозможно. Поэтому такие проекты кораблей, как 1171" Тапир", Россия точно не сможет защитить подобными методами.

В своей аналитике Defence Express акцентирует, что стремление России установить "ТОРы" на крупнейшие десантные корабли может свидетельствовать о подготовке оккупантов к высадке десанта на побережьях Украины. Объективно, ВСУ могут дотянуться ракетами Shadow/SCALP только до тех кораблей РФ, которые находятся в портах, а не среди моря.

"Но там они прикрыты наземными средствами ПВО и дополнительный "Тор" на самом корабле объективно сложнее решения, чем тот же ЗРК просто на пирсе. Таким образом, с одной стороны, намерение установить на ВДК "Торы" может быть элементом подготовки РФ к попытке использовать большие десантные корабли для своей главной задачи - высадки десанта", - говорится в материале.

Воплощение этого плана как раз требует от России усиления защиты от противокорабельных ракет при условии, что ВСУ имеют необходимые береговые ракетные комплексы для ударов по врагу.

Россия имеет критические потери по ЗРК "Тор"

Еще в марте 2023 года стало известно, что в России сложилась не лучшая ситуация с наличием средств противовоздушной обороны, в частности, с сухопутными ЗРК "ТОР-М2".

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко акцентировал, что враг имеет критические потери в этой технике по сравнению с сентябрем 2022 года. К тому времени Украина уничтожила, согласно подтвержденным потерям РФ, около 25 таких комплексов, а по неофициальным - счет составлял 40 единиц.

Однако по состоянию на текущее время потери врага значительно увеличились. Армия Украины регулярно показывает, как уничтожает очередной "Тор". В частности, об этом отчитывался Генштаб 18 октября.

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