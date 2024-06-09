Отзывы на финскую продукцию в ВСУ были положительными.

Глава отдела военной экономики Сил обороны Финляндии генерал-лейтенант Микко Хейсканен заявил, что в Украину экспортируют не только старые оборонные материалы, хранящиеся на складах. Также украинская армия получает последние новинки финской оборонной промышленности, часть из которых даже находится еще на стадии разработки.

"Отзывы об использовании финской продукции были положительными", - отметил военный чиновник, которого цитирует Yle.

По словам Хейсканена, резервы на производство, сделанные силами обороны для финских компаний, могут быть активированы для использования на поддержку Украины. Для этого нужны только политическая воля и дополнительное финансирование.

Видео дня

В Силах обороны Финляндии считают, что опыт использования их оружия в Украине пригодится для развития новейшей финской военной техники.

Война в Украине - поддержка Финляндии

Финляндия активно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. В феврале 2024 года Финляндия отправила в Украину 22-й пакет оборонной помощи. В целом стоимость оборонных материалов, поставленных Финляндией в Украину за время войны, превысила 1,8 млрд евро.

В апреле Украина и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержки.

"Будущее Украины - это один из приоритетов нашей политики безопасности. Вы говорили за членство в НАТО. Если говорить искренне, наше членство в НАТО было бы невозможным без агрессивного нападения со стороны РФ в Украину. Финский народ тогда понял, что так дальше быть не может, надо присоединяться к НАТО и оказывать коллективное сопротивление", - подчеркнул президент Финляндии Александр Стубб.

Вас также могут заинтересовать новости: