Стубб подчеркнул, что США и Евросоюз должны сфокусироваться на том, что они могут реалистично сделать для Украины, в частности относительно оружия.

Президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал возможность отправки финских военных в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским заявления для СМИ сегодня в Киеве.

"Нет никакой причины для Финляндии отправлять войска в Украину. Мы поддерживаем Украину всеми возможными способами в данный момент", - сказал он.

Стубб подчеркнул, что США и Европейский союз должны сфокусироваться на том, что они могут реалистично сделать для Украины.

"Для меня это выглядит, как путем предоставления Украине вооружения, боеприпасов, предоставления Украине тренировки и предоставления Украине пути членства в ЕС и НАТО", - заявил президент Финляндии.

Зеленский отметил, что Украина стремится, чтобы наши военные бригады были укомплектованы.

"Ребята, у которых есть оружие, чтобы защитить себя, защитить Украину и не идти шагами назад, а наоборот, иметь преимущество в современной технике. Есть воля, есть мораль. Не хватает преимущества как на земле, так и на небе. Я, честно говоря, сфокусировался бы на том, чего сейчас у нас нет", - сказал президент.

Отправка иностранных военных в Украину

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что наземная операция с участием западных войск в Украине может быть нужной "в какой-то момент". Таким образом он подтвердил свое заявление относительно возможного размещения войск Запада на территории нашего государства.

Тогда его слова открыто не поддержал ряд стран, однако политик не остановился в своей риторике.

Макрон назвал опасения общества из-за возможной отправки войск в Украину "необходимым сигналом к пробуждению".

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