Ранее стало известно, что россияне начали производить крылатую ракету Х-101 с двумя боевыми частями.

В ночь на 7 июня украинские подразделения ПВО впервые сбили крылатую ракету Х-101 с кассетной боевой частью. Об этом сообщает Телеграм-канал "Полковник ГШ".

"У этой версии Х-101 первая БЧ осталась осколочно-фугасной, а вторая стала кассетной", - говорится в сообщении.

Неизвестно, насколько активно россияне используют такую версию Х-101. Можно предположить, что ее будут применять в первую очередь для обстрелов аэродромов.

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Ранее стало известно, что россияне модернизировали ракету Х-101, вдвое увеличив ее боевую часть. Эксперты предполагают, что вторую боевую часть установили путем уменьшения объема топливных баков. Из-за этого уменьшилась дальность крылатой ракеты.

Ракета Х-101 - справка

Х-101 является стратегической крылатой ракетой, разработанной с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Носителем ракеты выступают стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

Максимальная дальность ракеты по данным из открытых источников составляет 5500 км. Существует возможность изменения цели в момент, когда ракета уже находится в полете. В теории Х-101 способна уничтожать движущиеся цели.

Во время российской агрессии против Украины фиксировали значительную частоту отказов Х-101. Сообщалось, что ракеты часто не попадали в цель или не взрывались при контакте.

Достоверно неизвестно, сколько Х-101 осталось у россиян и какие возможности имеет российская оборонка относительно наращивания такого типа вооружений. По мнению экспертов, Россия может производить по 70 ракет типа Х-101 в месяц.

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