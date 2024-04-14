Андрей Рыженко напомнил, что Россия пока что имеет преимущество в воздухе.

Минным тральщикам, которые Великобритания передала Украине, пока что безопаснее не заходить в Черное море. Суда станут главной целью для Российской Федерация, а система защиты у них слабая, ведь их обычно прикрывают береговые системы.

"Два минных тральщика, которые Великобритания передала Украине смогут попасть в Черное море только после окончания боевых действий. И это лучший вариант. Если попытаться их перебросить сейчас, то россияне начнут на них охоту, поскольку эти два судна станут крупнейшими в составе ВМС ВС Украины", - отметил капитан 1 ранга запаса ВМС ВС Украины Андрей Рыженко в эфире Еспресо.

По его словам, Украина может и должна усилить возможности морских беспилотных систем. При этом Рыженко указал, что на данный момент россияне имеют преимущество в воздушных средствах нападения, поэтому защитить тральщики от угрозы с воздуха будет сложно.

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"Система противовоздушной обороны тральщика очень слабенькая. Как правило тральщики действуют в море под защитой береговых систем ПВО. Поэтому лучшим вариантом усиления возможностей наших ВМС будет наращивание беспилотных систем. Ведь именно с помощью морских беспилотников Украина смогла нивелировать угрозу ЧФ РФ", - подытожил капитан 1 ранга запаса ВМС.

Помощь Украине от Великобритании

В конце прошлого года в Великобритании объявили о создании коалиции по развитию морских возможностей Украины. В ее состав также вошла Норвегия.

Участники пообещали помогать Украине с кораблями, техникой и подготовкой катерного состава морской и речной флотилий ВМС, морской пехоты, ПВО, противоминных подразделений и прочее.

В ВМС сообщали, что противоминная составляющая украинских сил усилится британскими тральщиками "Сэндаун" и двумя нидерландскими противоминными кораблями. Подготовку экипажей первых двух уже завершили.

В то же время Турция закрыла проход в Черное море для всех военных кораблей, в связи с чем два украинских тральщика "Чернигов" и "Черкассы" будут оставаться за границей до завершения войны.

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