Бельгия также предоставит базовую подготовку украинского экипажа на корабле.

Минный тральщик трехстороннего класса Narcis находится на вооружении бельгийского военно-морского компонента с момента его спуска на воду в 1990 году. Корабль служит Бельгии в различных ролях, в том числе и для обеспечения соблюдения бесполетной зоны в Ливии, пишет ukdefencejournal.

Однако из-за начала полномасштабного вторжения РФ в Украину правительство Бельгии заявило, что Narcis будет передан нашему государству. Такое решение является частью большего пакета военной помощи, который также предусматривает передачу еще двух минных охотников класса "Трехсторонний". В совете министров Бельгии одобрили эту инициативу 15 марта 2024 года и подчеркнули преданность страны по поддержке военно-морских сил Украины.

В свою очередь перед передачей Narcis пройдет комплексное техническое обслуживание, чтобы обеспечить его полную готовность к эксплуатации.

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"Это имеет решающее значение для его роли в составе ВМС Украины, которые будут полагаться на "Охотника за минами" благодаря его передовым возможностям по выявлению и обезвреживанию мин", - отметили в материале.

Также известно, что судно оснащено автономными беспилотными аппаратами Atlas Seafox и Saab Double Eagle Mk.II, а также военно-морской системой тактических данных Atlas Elektronik INCMS и гидролокатором Thales Underwater Systems TSM 2022 Mk III.

Кроме того, Бельгия обеспечит базовую подготовку украинского экипажа на корабле аналогичного класса, а Нидерланды будут отвечать за практические аспекты обучения.

ВМС Украины - последние новости

Ранее спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что все украинские корабли, которые захватила Россия во время незаконной аннексии Крыма, оккупанты разграбили.

"Они их разграбили, насколько это было возможно, потому что у них периодически можно увидеть корабли похожих проектов. А даже если корабли не похожих проектов - во времена советчины там много было компонентов, которые были унитарными. Те же системы вооружения, их можно было переносить, и многое другое. В какой-то момент они банально грабили, потом некоторые из них решили использовать в качестве просто мишеней для проведения стрельб, некоторые порезали, а с некоторыми кораблями вообще происходят фантастические вещи", - отметил он.

Также Плетенчук отметил, что Украина в начале полномасштабного вторжения фактически не имела боевого морского флота. По его словам, это произошло из-за того, что Украину в прошлом дважды "ограбили".

"Российская Федерация пыталась забрать себе все, что было для нее важным. А некоторые вещи они банально украли. Например, единственный их авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Россияне высадили украинскую часть команды, и просто перегнали судно", - объяснил спикер.

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