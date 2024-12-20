Новые дроны способны преодолевать вражеские средства РЭБ.

Украина успешно завершила этап испытаний линейки беспилотников с оптоволоконной связью, сообщили в Генштабе ВСУ.

"Возглавляет перечень дрон проекта "BLACK WIDOW WEB 10" - камикадзе на оптоволокне. Этот дрон способен преодолеть более 5 км и принести около 2 килограммов полезного веса. Разработчики данного проекта получили коды НАТО не только по этому направлению, а на целую линейку решений использования БпЛА", - рассказали в Генштабе.

Там добавили, что им БПЛА удалось решить важную проблему - преодоление вражеских средств РЭБ при использовании дронов. Кроме того, в Генштабе отметили, что успешные испытания БПЛА позволят улучшить и будущие исследования и разработки в области оптоволоконной связи

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"Роботизация и беспилотные технологии получили новый вектор развития. FPV-дроны с этой технологией становятся большой проблемой для противника на линии боевого соприкосновения", - добавили в Генштабе.

Дроны на оптоволокне: что известно

О создании первых дронов на оптоволокне в Украине стало известно в марте 2024 года. Тогда сообщалось, что дрон "Бандерик-Стрелка" может нести полезную нагрузку до 3 кг, а время в воздухе составляет 15 минут. Тактический радиус дрона - 1 км.

Такие дроны активно используют россияне. По словам специалиста по военной связи Сергея Бескрестнова, эти дроны дороже, но зато они остаются устойчивыми к любым средствам РЭБ.

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