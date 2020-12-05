По словам министра, проведены все предусмотренные процедуры и необходимые средства для закупки уже есть.

Министерство обороны осуществило перераспределение средств на закупку берегового ракетного комплекса «Нептун», который принят на вооружение Вооруженных сил в августе этого года.

Читайте такжеМинобороны закупит ракетный комплекс "Нептун" в этом годуОб этом сообщил министр Андрей Таран в интервью «Урядовому кур’єру». «Спланированным финансовым ресурсом на 2020-й средства на закупку берегового ракетного комплекса «Нептун», который принят на вооружение ВСУ 23 августа этого года, не были предусмотрены. Однако Министерство обороны приняло соответствующее решение и осуществило перераспределение средств в рамках государственного оборонного заказа», - отметил он.

По словам министра, проведены все предусмотренные процедуры и необходимые средства для закупки уже есть. В ближайшее время Минобороны сформирует официальный заказ, задачи относительно количества и сроков их поставки.

«Мы изыскали средства, которые пойдут на дальнейшую реализацию ракетно-реактивной программы, ведь «Нептун» хорошо продемонстрировал боевые возможности в ходе государственных испытаний. Он станет мощным инструментом сдерживания агрессивных действий врага на море. Дивизионы, вооруженные этим комплексом, разместят в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей», - добавил Таран.

Следующим этапом, рассказал министр, должно стать создание корабельного варианта комплекса «Нептун».

«Ракетные катера, которые проектируют для нужд ВМС Украины, уже должны быть адаптированы для использования противокорабельной ракеты, входящей в состав «Нептуна», - подытожил руководитель оборонного ведомства.

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Автор: Тамара Отовская