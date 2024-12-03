Россия в очередной раз демонстрирует готовность тратить огромные деньги ради шанса уничтожить Украину.

В войне дронов новый этап: россияне начали массово применять беспилотники на оптоволокне, неуязвимые для систем РЭБ. Об этом в интервью LIGA.net рассказал специалист по военной связи Сергей Бескрестнов, также известный как военный блогер "Сергей Флеш".

По его словам, классические радиоуправляемые дроны остаются и в обозримом будущем останутся основой беспилотного парка, ведь они дешевле и проще в использовании.

"Дроны на оптоволокне дороже, их цена увеличивается непосредственно на стоимость катушки (на 5 или 10 км) - это около $500. Но для нашего противника цена - не проблема. Они это доказали, когда начали применять FPV с ночными тепловизорами, увеличив стоимость дрона на $300-400. Сейчас они это показывают, масштабируя случаи применения дронов на оптике", - рассказывает Сергей Флеш.

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Эксперт отмечает, что сейчас в Китае несколько фабрик специально для россиян перематывают оптоволокно с больших заводских бобин на малые катушки. Это означает, что вскоре у россиян станет больше дронов на оптоволокне.

"Сначала дроны на оптоволокне фиксировали на Курском направлении в малых количествах. Сейчас к нему уже добавились Покровское и Кураховское направление, Купянск. Мы их фиксируем везде и количество растет", - отмечает блогер.

По словам Сергея Флеша, благодаря тому, что связь между оператором и беспилотником осуществляется через оптоволокно, которое тянется за дроном, БПЛА становится неуязвимым для систем РЭБ. Ведь те глушат именно радиосигнал. Поэтому такие дроны "на привязи" применяют, когда нужно любой ценой уничтожить важный объект, закрытый РЭБом - например, танк Abrams или Leopard.

"Если россияне верят, что цель того стоит - они обрывают оптику по три-четыре раза, но продолжают отправлять новые дроны. Поэтому дроны на оптоволокне однозначно будут использоваться как точечное применение для важных объектов", - объясняет Флеш.

Технологии войны в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в Украине создали новый беспилотный комплекс, который состоит из разведывательного дрона "Шарк" и ударного беспилотника, получившего название RAM-2X. Новый дрон-камикадзе получил Х-образные аэродинамические поверхности. Его можно назвать "аналогом" американского Switchblade или российского "Ланцета".

Также мы рассказывали, что на фронте чаще начали использовать беспилотники с искусственным интеллектом, которые обходят средства РЭБ. Также заметно увеличилась дальность полета беспилотников. Если в начале 2023 года, во время массового внедрения БПЛА, они могли пролететь всего около 10 километров, то сейчас полеты на 30 км - обычное дело.

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