Бронеавтомобиль отлично справляется с бездорожьем и имеет высокую плавность хода.

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны новый отечественный бронеавтомобиль UAT-TISA. У модели есть несколько особенностей.

Как сообщает оборонное ведомство в своем Telegram-канале, в зависимости от поставленных задач технику можно оборудовать дополнительными устройствами.

"На шасси UAT-TISA установлена специальная бронекапсула, которая дает экипажу защиту от огня из стрелкового оружия. Конструкция бронекапсулы позволяет установить пулемет на турель. Противоминная защита выдерживает подрыв взрывных устройств под колесом и днищем автомобиля", - сказано в сообщении.

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Также утверждается, что новый бронеавтомобиль имеет высокие динамические характеристики. Другими особенностями модели являются высокие проходимость и плавность хода.

В Минобороны подчеркнули:

"Объема топливных баков хватает на то, чтобы проехать более 1000 километров без дозаправки".

Другие разработки для ВСУ

Как сообщал УНИАН, в октябре Минобороны кодифицировало и допустило к поставке дрон отечественного производства "Колдун". Он может корректировать огонь артиллерии при любой погоде.

Также мы писали, что ВСУ получат на вооружение отечественный багги "Варан". В его основу лег силовой каркас для сверхсложных условий эксплуатации.

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