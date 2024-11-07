Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны новый отечественный бронеавтомобиль UAT-TISA. У модели есть несколько особенностей.
Как сообщает оборонное ведомство в своем Telegram-канале, в зависимости от поставленных задач технику можно оборудовать дополнительными устройствами.
"На шасси UAT-TISA установлена специальная бронекапсула, которая дает экипажу защиту от огня из стрелкового оружия. Конструкция бронекапсулы позволяет установить пулемет на турель. Противоминная защита выдерживает подрыв взрывных устройств под колесом и днищем автомобиля", - сказано в сообщении.
Также утверждается, что новый бронеавтомобиль имеет высокие динамические характеристики. Другими особенностями модели являются высокие проходимость и плавность хода.
В Минобороны подчеркнули:
"Объема топливных баков хватает на то, чтобы проехать более 1000 километров без дозаправки".
Другие разработки для ВСУ
Как сообщал УНИАН, в октябре Минобороны кодифицировало и допустило к поставке дрон отечественного производства "Колдун". Он может корректировать огонь артиллерии при любой погоде.
Также мы писали, что ВСУ получат на вооружение отечественный багги "Варан". В его основу лег силовой каркас для сверхсложных условий эксплуатации.