Его основой является силовой каркас для сверхсложных условий эксплуатации.

Министерство обороны кодифицировало и допустило к поставке украинский багги "Варан". Это транспортное средство повышенной проходимости предназначено для выполнения широкого спектра задач: перемещения личного состава, эвакуации раненых, подвоза боеприпасов и тому подобное.

Как сообщила пресс-служба Минобороны, багги "Варан" спроектировали и изготовили на украинском предприятии.

"Его основой является силовой каркас для сверхсложных условий эксплуатации. На багги установлен мощный турбодизельный двигатель и автоматическая 5-ступенчатая коробка передач. Большинство узлов, агрегатов, механизмов - это комплектующие популярных мировых автопроизводителей", - говорится в сообщении.

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В Минобороны также добавили, что двухместный багги весит чуть больше тонны, при этом перевозит 500 кг груза или тянет прицеп весом до 300 кг. Емкости бака хватает на 200 км пути по тяжелому бездорожью. На песке "Варан" развивает скорость более 100 км/ч. Во время тестирований багги ни разу не перевернулся.

Украинские разработки для фронта

Как сообщал УНИАН, недавно МО допустило к использованию в подразделениях ВСУ украинский вездеход-амфибию "ТАХА", который в самом ведомстве назвали "уникальным". Благодаря особенностям своей конструкции вездеход можно использовать в заболоченной местности, в условиях глубокого снега и даже при выезде из воды на лед.

С 2022 года объемы украинского оборонного комплекса выросли в шесть раз. Например, каждый второй снаряд, который сегодня выстреливают ВСУ, был изготовлен уже в Украине. Об этом заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Одним из преимуществ украинского ВПК является относительно малая себестоимость производства в Украине. Например, дроны с "искусственным интеллектом", изготовление которых стоит в США $1200, украинцы делают в 20 раз дешевле.

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