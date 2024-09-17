Украинцы работают с партнерами над поставкой и локализацией в Украине австрийско-испанской БМП ASCOD.

Глава крупнейшего в Украине частного производителя оружия "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас рассказал УНИАН о новых разработках и развитии украинского военного производства и сравнил отечественную и импортную бронетехнику.

Например, он поделился что является преимуществом украинских MRAP'ов - машин с защитой от мин и засад, и рассказал, что требует доработки. В частности он ответил на вопрос, является ли преимуществом наличие РЭБ на машине.

"Однозначно наше преимущество. У тех машин, которые нам дает Запад, РЭБа от FPV-дронов вообще нет. Никто такие системы там в автомобили не интегрирует", - сказал он.

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Также специалист сравнил бронирование. По его словам, у разных моделей - своя соответствующая защита, но, в целом, если идет речь о MRAP'ах, то Украине преимущественно передают машины с баллистической защитой натовского класса STANAG-2. Это средний уровень, а всего есть три уровня. В украинских машинах подобного класса защита аналогичная.

"Но практика показала, что противоминная защита у нас лучше. У "Новатора-2" официально класс защиты STANAG-2 - то есть выдерживает под колесом и днищем взрыв мины эквивалентом 6 кг тротила. Но наши машины выдерживали и подрыв на противотанковой мине - 8 килограммов тротила. "Выдерживали" - это значит, что не была нарушена целостность бронекапсулы, где находится экипаж - люди не получили травматических повреждений. Новая "Варта" уже имеет усиленный 3-й уровень защиты - выше, чем у конкурентов", - рассказал Бельбас.

По его словам, в Украине есть два крупных производителя бронеавтомобилей - "Украинская бронетехника" и НПО "Практика", которые способны обеспечить большинство потребностей войска, если заблаговременно делать заказ. Как отметил Бельбас, тогда и цены будут ниже на 20-30%, чем у импортеров.

"По соотношению цена-качество мы очень выигрываем у зарубежных производителей бронеавтомобилей. По этому показателю и по результатам эксплуатации наш "Новатор-2" ранжируют как лучший в своем классе", - акцентировал руководитель.

На бронеавтомобили отечественные производители могут устанавливать различные боевые модули - турецкие, израильские, украинские, с различным вооружением - ДШК, КПВТ (модели пулеметов), гранатометы и тому подобное. По словам Бельбаса, есть и с противотанковыми комплексами производства КБ "Луч", также ставили комплексы от БМД (боевых машин десанта), которые показали себя достаточно эффективно на легкобронированной технике. Как он отметил, украинские боевые модули устанавливают с 2023 года и они показывают себя более надежными, чем зарубежные.

"Но нужно понимать, что это дорогое удовольствие и на всех машинах модули будут разные - в соответствии с запросом заказчика. Также добавлю, что мы делаем универсальную турель с креплениями под четыре типа вооружения, но непосредственно оружие обычно не ставим - это делает заказчик. В Минобороны много пулеметов на складах, поэтому их установлено больше всего", - говорит глава предприятия.

В то же время бывают исключения. Например, по заказу Нацгвардии "Украинская бронетехника" поставляет бронеавтомобили с пулеметами.

Он уточнил, что при преимуществе по сервисной поддержке, цене, надежности и т.д., по бронированию украинские бронеавтомобили сопоставимы. Также Бельбас объяснил, почему "у нас так много замечательных MRAP'ов".

"К сожалению, это наш недостаток и следствие того, что государство до полномасштабной войны не приоритезировало развитие ББМ. Так было и до 2014 года, и после него. Поэтому мы вынуждены замещать бронеавтомобилями недостаток БМП и БТРов. Россия тоже не создала за эти все годы после развала СССР новых БМП или БТРов, только модернизировала старые, но она имела значительные их остатки еще со времен Советского Союза", - сказал специалист.

Он предположил, что россияне, вероятно, планируя нападение на Украину, хоть как-то бронетехнику закупали и обновляли. К сожалению, Украина тогда это почти не делала. Поэтому потом вынуждены были переориентироваться на бронеавтомобили, потому что их производство проще наладить, чем гусеничной техники.

"Кстати, мы работали над созданием собственной БМП. Еще в 2018-2019 годах мы участвовали в тендере Минобороны по этому запросу, но, к сожалению, тот проект был "заморожен". Но мы о нем не забыли. Потому что это верная стратегия - иметь собственную БМП. Поэтому параллельно уже сейчас работаем с нашими зарубежными партнерами над поставкой и локализацией в Украине австрийско-испанской БМП ASCOD (Austrian-Spanish Cooperative Development), которую сейчас производит консорциум во главе с General Dynamics European Land Systems (США)", - подчеркнул Бельбас.

Оружие для Украины - последние новости

Недавно министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что Украина получит еще 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000. Как сообщает Stern, первые шесть единиц должны быть поставлены в течение двух месяцев. Немецкий министр отметил, что сухопутные войска "вряд ли способны действовать без эффективной и оперативной артиллерии".

Также стало известно, что Украина получит от Латвии боевые разведывательные бронетранспортеры. Сейчас из соображений безопасности конкретное количество не уточняется.

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