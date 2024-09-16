Латвия до 2026 года будет предоставлять Украине военную поддержку в размере 0,25% ВВП.

Украина в ближайшее время получит партию британских боевых разведывательных гусеничных бронетранспортеров CVR(T) от Латвии.

Как пишет Delfi, эту информацию подтвердили в министерстве обороны Латвии, однако из соображений безопасности конкретное количество не уточняется.

Известно, что Латвия решила предоставлять Украине военную поддержку в размере 0,25% ВВП ежегодно как минимум до 2026 года. Рига уже передала Киеву широкий спектр вооружений и техники, включая закупленные в Австрии вертолеты и самоходные гаубицы.

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"Подписанный в 2014 году с Британией контракт предусматривал в целом 123 бронетранспортера CVR(T), из которых 116 были модернизированы, а семь без капитального ремонта - для обучения механиков. Первые машины были поставлены осенью 2015 года", - отмечает издание.

При этом в 2019 году латвийцы и британцы подписали еще один контракт на закупку дополнительной техники.

Помощь Украине в войне

Несмотря на пакеты военной помощи от США и Европы, Украина все еще испытывает критическую нехватку боеприпасов - как из-за медленных поставок, так и из-за очень больших потребностей, заявил президент Владимир Зеленский.

Как писало издание Forbes, в Украине не хватает современной техники для вновь сформированных бригад, и им приходится использовать западную технику 1960-х годов, которая не имеет толстой брони.

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