"Производство снарядов растет в разы. Речь о сотнях тысяч выстрелов в год", - Владислав Бельбас, гендиректор "Украинской бронетехники"

Глава крупнейшего в Украине частного производителя оружия "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас рассказал УНИАН о новых разработках и развитии украинского военного производства на третьем году полномасштабной войны.

Бронеавтомобили - самый массовый вид боевых бронированных машин (ББМ) в украинских войсках. А минометы и минометные выстрелы - самые массовые виды, соответственно, артиллерии и снарядов в ВСУ. УНИАН пообщался с Владиславом Бельбасом, генеральным директором "Украинской бронетехники" (УБ) - крупнейшего частного производителя вооружений и боеприпасов в Украине - о новых разработках, развитии, проблемах и перспективах отечественного частного ОПК, о заработках производителей и производстве оружия совместно со странами НАТО, а также о Курской операции.

Владислав, расскажите коротко о вашей компании "Украинская бронетехника"...

Компания постоянно развивается, но, в общем, наш "портфель" выглядит так - бронеавтомобили, бронированные шасси для различных ракетных и артиллерийских систем, а также минометы и минометные и артиллерийские выстрелы, которые мы производим совместно с партнерами из стран НАТО. У нас есть как собственное производство, так и совместное.

Видео дня

Изготавливаем военную технику и вооружение с 2015 года. Сначала, в 2015 году, это были бронеавтомобили "Варта", а с 2017-го начали выпускать еще бронеавтомобили "Новатор" и диверсифицировали бизнес, производя минометы и выстрелы к ним. В 2019-2020 годах мы были задействованы в работе над ракетным комплексом "Нептун", а в 2020-2021 годах - комплекса РСЗО "Ольха". С 2022-го принимаем участие в производстве артустановки "Богдана".

"Богдана", "Ольха", "Нептун" - в СМИ они все чаще появляются на другой автомобильной базе, не вашего производства. Вы сейчас все еще делаете для них шасси?

Да, шасси производим. Могли бы и больше, конечно. Однако добавлю, что "Ольха" была заказана еще до войны на экспорт, а внутренних контрактов на такое шасси вообще не было. А вот по "Богдане" у нас сейчас производство шасси растет - в разы за год.

Какую долю украинского ОПК занимает "Украинская бронетехника"?

Таких цифр нет, потому что у нас нет открытой статистики по рынку в целом. Непосредственно у нашей компании в прошлом году товарооборот был 32 миллиарда гривень. Сколько это от всего рынка - не посчитать.

Если уж пошел разговор о деньгах, то какая у вас сейчас маржа? Сообщалось, что в 2022 году показатель был всего 3%.

У нас все эти данные открыты. Прибыль компании за прошлый год составила 700 миллионов гривень. То есть, маржа уменьшилась и составила где-то 2%. Это, конечно, мало и на все нужды не хватает. Но добавлю, что все средства, которые у нас есть, мы реинвестируем в текущее производство и освоение новых направлений.

Ограничивает ли государство право на прибыль украинских производителей ОПК?

Право на прибыль у бизнеса было и есть. Но был скандал с Госаудитслужбой, которая проводила аудит расходов Минобороны и трактовала по-своему нормативные акты, регулирующие прибыль поставщиков при закупках. Они считали, что прибыль производителя - это убытки государства. Но этот вопрос уже рассматривала Верховная Рада и после изменений законодательства этот вопрос снялся.

Из-за этого и уголовные дела заводили. Выглядит так, что вопрос с Госаудитслужбой уже решен, но уголовные дела против частных производителей остались?

Не только против частных. Против государственных производителей также. Госаудитслужба имела претензии к вообще всем поставщикам. Было открыто около 40 уголовных производств. В том числе были претензии и к нам.

Но сейчас эти производства заморожены, потому что вопрос с правом на прибыль решен на уровне Верховной Рады и Кабмина. Добавлю, что такой ситуации в военное время вообще не должно быть. Потому что это отвлекает ресурсы производителей, да и люди потом опасаются сотрудничать с государством. Такие ситуации не способствуют развитию ОПК.

А как происходит ваше сотрудничество с производителями из стран НАТО, которых вы упоминали?

Это кооперационные связи - поставки по договорам поставки. Находим поставщиков, заключаем долгосрочные контракты. Но мы также формируем и совместные проекты. Например, по производству минометных и артиллерийских выстрелов советских калибров. Благодаря этому мы стали одним из лидеров поставок этих выстрелов для ВСУ. Кроме того, мы работаем и как импортер вооружений. Завозим БТРы, М113, танки и многое другое.

Какова динамика поставок боеприпасов?

У нас нет долгой истории этой поставки, трудно сравнивать по годам. 2022 год - еще ничего не было. 2023 год - только разворачивали производство за рубежом. 2024 год - это год роста. И растем мы, конечно, в разы. Речь о сотнях тысяч выстрелов в год. Более конкретные цифры говорить не хотел бы. Динамику видно и по товарообороту компании - если в 2022 году было 13 миллиардов гривень, то в 2023 году уже 32 миллиарда, о чем я уже говорил.

Вы также говорили о новых разработках. Речь о чем-то принципиально новом или только о доработке старых проверенных изделий?

Есть и первое, и второе. Например, мы производим минометные выстрелы на нескольких заводах и постоянно расширяем это производство за счет других зарубежных заводов. Недавно у нас появился новый такой партнер для выстрелов 120 мм. А каждый новый завод-производитель - это, фактически, и новый продукт. Ведь изделие будет иметь новый код, его нужно заново оформлять в каждой стране и так далее.

Но есть и действительно новые изделия. В начале сентября на выставке MSPO 2024 в Польше мы представили две новые наши разработки - это новое поколение бронеавтомобиля "Варта" и наземный беспилотный комплекс.

Расскажите о "Варте-2"...

Это совершенно новая машина, которая разрабатывалась с учетом десятилетнего опыта компании, потребностей военных и условий современной войны. Автомобиль может перевозить 10 членов экипажа. Бронемашина оснащена боевым модулем "Сич" с 30 мм автоматической пушкой, что придает ей мощную огневую мощь, необходимую для поддержки пехоты и уничтожения бронетехники противника.

Класс баллистической защиты бронеавтомобиля полностью соответствует натовскому STANAG 3, баллистическая и противоминная защита 3a/3b. Автомобиль также оснащен противоминными сиденьями и современными системами безопасности, которые обеспечивают максимальный уровень защиты экипажа. В частности, в автомобиле установлена система подвесного пола, которая защищает экипаж от перегрузок во время подрыва.

То есть, тот же MRAP (Mine Resistant Ambush Protected - машина "с защитой от мин и засад"), но с улучшенными характеристиками... А что за беспилотная платформа?

Вторая наша разработка, которую мы представили в Польше, это дистанционно управляемый наземный робот UGV Protector. Для нас это совершенно новая разработка и ее появление продиктовано временем и потребностями на фронте. "Безопасное выполнение опасных миссий" - такова идеология ее создания.

Какие у нее характеристики?

Вес платформы до 4 000 килограммов, двигатель 190 лошадиных сил. Может развивать скорость 60 километров в час. Баллистическая защита: Stanag 4569 level 1. UGV Protector может держать связь с оператором на расстоянии более 15 километров. Платформа интегрирована в систему ситуационной осведомленности ICoMWare, что позволяет ее широкое применение на поле боя.

Это универсальный многоцелевой наземный дрон, который может использоваться в логистике - подвоз боеприпасов, различных грузов на линию соприкосновения, может использоваться для эвакуации раненых. Но его также можно использовать как робота-разведчика, как платформу, которая перевозит и запускает дроны из опасного места. Также возможно использование Protector'а как боевого робота, установив на него вооружение для уничтожения бронетехники или живой силы противника.

А среди предыдущих разработок - какое изделие стало для вас ключевым? То есть - наиболее массовым и базовым с точки зрения задействованных производственных мощностей?

120 мм мина, вероятно, наиболее массовая. Но у нас очень широкий спектр изделий и у нас нет перекоса в сторону какого-то одного продукта. Мы также работаем как импортер - это тоже очень широкая линейка поставок.

Вы сейчас больше работаете как импортер или как производитель?

Импорт занимает сейчас большую часть нашего товарооборота. Но это параллельные процессы, независимые друг от друга.

Насколько ваши изделия "украинские"? Речь о локализации производства...

Скажем так, импортозависимость украинского ОПК значительная, хотя доля украинских комплектующих есть в каждом нашем изделии. Наиболее "украинский" у нас - это 120 мм миномет.

Но сейчас важнее не кто оружие сделал, а в каких объемах оно попадает на фронт. А второе - его финальная стоимость для украинского бюджета. Если изделие украинское, но значительно дороже зарубежного, то военные получат меньше вооружений или военной техники. Поэтому наша стратегия не концентрируется исключительно на внутреннем производстве. Сейчас важнее объемы.

То есть импорт дешевле, чем украинские изделия?

Зависит от изделия. По "Варте", например - у нас она имела шасси МАЗ (производства Беларуси, - УНИАН). Тогда, до большой войны, у нас не было поддержки Запада и мы использовали простую и надежную платформу, которая уже стояла на вооружении ВСУ. Делали недорогое бронирование по просьбе заказчика. Но теперь мы можем это шасси использовать разве что взяв Минск. Эта машина, кстати, участвует в операции по освобождению Курщины от власти Кремля.

"Варта" значительно дешевле MaxxPro, Kirpi и других западных MRAP'ов. И сейчас мы обновили этот продукт, изменили шасси, усилили защиту, но машина осталась значительно дешевле конкурентов.

Это, во-первых, сэкономит средства бюджета, а во-вторых - оставит эти средства работать внутри нашей страны. Да, сейчас мы вынуждены больше закупать импорта, но стратегически важно оставлять производство, средства и технологии в Украине.

Кстати, нас критиковали за высокий профиль машины, потому что так было не принято в советской инженерной школе. Но по западным MRAP'ам видим, что защита от мин и бронирование важнее, чем низкий профиль машины.

Относительно Курской операции. Насколько активно ваши изделия там используются и какие есть отзывы?

Я не знаю какое количество нашей техники там задействовано, что является правильным с точки зрения секретности. Но опыт использования наших бронеавтомобилей был положительным, исходя из отзывов из Курской области. Со стороны заказчика, например, возросло желание осуществлять такие закупки у нас.

Здесь самое важное - сравнительный опыт. Потому что у нас на вооружении "зоопарк" различной техники и мы можем сравнить украинские изделия с импортными. И по сравнению с другими производителями у нас довольно неплохие отзывы. Лучшие, чем у западных аналогов.

Особенно по показателю, который на Западе называют Integrated logistic support. То есть - сервисная поддержка производителя и логистика, целью которой является удешевление изделия и скорость ремонта. Мы как производитель находимся в Украине, имеем мобильные ремонтные бригады и целую сеть постов для ремонта, систему обучения, что дает нам преимущество перед конкурентами.

Также мы уже 10 лет в войне. Можем быстро тестировать изделия, быстро вносить изменения, благодаря чему по надежности выигрываем у западных конкурентов. И не только по надежности техники.

Сейчас мы, например, обустраиваем свои новые машины средствами РЭБ для борьбы с дронами по заказу Национальной гвардии. Ставим отечественный РЭБ фирмы "Квертус". Выбрали их после сравнительных испытаний с импортными аналогами. Сейчас производство машин с РЭБ расширяем и унифицируем.

Давайте по техническим характеристикам сделаем небольшой "блиц" - что является преимуществом украинских MRAP`ов, а что требует доработки. Например, поддержка производителя - это "плюс". Далее - наличие РЭБ на машине. Это наше преимущество или у западных аналогов они тоже есть?

Однозначно наше преимущество. У тех машин, которые нам дает Запад, РЭБа от FPV-дронов вообще нет. Никто такие системы там в автомобили не интегрирует.

По бронированию каким будет сравнение?

У разных моделей защита разная. Но, в целом, если речь о MRAP'ах, то нам преимущественно передают машины с баллистической защитой натовского класса STANAG-2. Это средний уровень - всего их три. У наших машин подобного класса защита аналогичная.

Но практика показала, что противоминная защита у нас лучше. У "Новатора-2" официально класс защиты STANAG-2 - то есть выдерживает под колесом и днищем взрыв мины эквивалентом 6 кг тротила. Но наши машины выдерживали и подрыв на противотанковой мине - 8 килограммов тротила. "Выдерживали" - это значит, что не была нарушена целостность бронекапсулы, где находится экипаж - люди не получили травматических повреждений.

Новая "Варта" уже имеет усиленный 3-й уровень защиты - выше, чем у конкурентов.

Также вы упоминали цены...

Если мы берем украинских производителей именно бронеавтомобилей, то в стране два крупных производителя - наша "Украинская бронетехника" и НПО "Практика", которые способны обеспечить большинство потребностей войска, если заблаговременно делать заказ. И цены будут значительно ниже, чем у импортеров - на 20-30%. Мне трудно себя хвалить...

Да давайте. Сами себя не похвалите - никто не похвалит...

Именно так [смеется]. Итак, мне не хочется хвастаться, но по соотношению цена-качество мы очень выигрываем у зарубежных производителей бронеавтомобилей. По этому показателю и по результатам эксплуатации наш "Новатор-2" ранжируют как лучший в своем классе.

А какова ситуация с вооружением?

Мы можем устанавливать различные боевые модули - турецкие, израильские, отечественные. С разным вооружением - ДШК, КПВТ (модели пулеметов, - УНИАН), гранатометы и не только. В частности, есть и с противотанковыми комплексами производства КБ "Луч". Также комплексы от БМД (боевых машин десанта, - УНИАН) ставили, которые показали себя достаточно эффективно на легкобронированной технике. Украинские боевые модули ставим с 2023 года и они показывают себя более надежными, чем зарубежные.

Но нужно понимать, что это дорогое удовольствие и на всех машинах модули будут разные - в соответствии с запросом заказчика. Также добавлю, что мы делаем универсальную турель с креплениями под четыре типа вооружения, но непосредственно оружие обычно не ставим - это делает заказчик. В Минобороны много пулеметов на складах, поэтому их установлено больше всего. Бывают, однако, исключения. Например, по заказу Нацгвардии мы поставляем бронеавтомобили уже с пулеметами.

Подытожим - отечественные бронеавтомобили имеют преимущество перед импортом по сервисной поддержке, цене, надежности, защите и наличию РЭБ. А по бронированию и вооружению - сопоставимы. Тогда то, что у нас так много замечательных MRAP'ов, это преимущество ВСУ перед россиянами или только вынужденное решение?

К сожалению, это наш недостаток и следствие того, что государство до полномасштабной войны не приоритезировало развитие ББМ. Так было и до 2014 года, и после него. Поэтому мы вынуждены замещать бронеавтомобилями недостаток БМП и БТРов. Россия тоже не создала за эти все годы после развала СССР новых БМП или БТРов, только модернизировала старые, но она имела значительные их остатки еще со времен Советского Союза.

Россияне, вероятно, планируя нападение на Украину, перед войной бронетехнику хоть как-то закупали и обновляли. Мы же тогда ничего не закупали и не разрабатывали. Разве что для экспорта немного. И поэтому потом вынуждены были переориентироваться на бронеавтомобили, потому что их производство проще наладить, чем гусеничной техники.

Кстати, мы работали над созданием собственной БМП. Еще в 2018-2019 годах мы принимали участие в тендере Минобороны по этому запросу, но, к сожалению, тот проект был "заморожен". Но мы о нем не забыли. Потому что это верная стратегия - иметь собственную БМП.

Поэтому параллельно уже сейчас работаем с нашими зарубежными партнерами над поставкой и локализацией в Украине австрийско-испанской БМП ASCOD (Austrian-Spanish Cooperative Development), которую сейчас производит консорциум во главе с General Dynamics European Land Systems (США).

Со стороны государства есть содействие этим намерениям?

Минобороны уже проводило испытания БМП ASCOD. Они предоставляли свой отчет руководству Генштаба и Минобороны относительно технических характеристик и целесообразности закупок таких БМП. Мы еще предоставляли предложения по локализации производства ASCOD, что сможет снизить стоимость машины. По моему мнению, главная задача Минобороны сейчас - создать конкуренцию между поставщиками чтобы снизить стоимость.

То есть, интерес государства есть?

Да, есть, но сам проект локализации БМП немного "завис". Для дальнейших испытаний государство должно закупить пробную партию выбранной БМП. Но пока что не покупает.

Государство в целом сейчас больше поддерживает частного производителя ОПК или мешает? Потому что есть разные мнения...

К сожалению, государство постоянно мешает. Но такая у него функция. Нет, конечно, хотелось бы какой-то программы поддержки - в прошлые годы такие попытки были. Например, когда-то государство пыталось помочь профинансировать производство "Ольхи". Однако сейчас заметной помощи нет.

На самом деле, нам было бы достаточно от государства прогнозируемости - понятных неизменных правил. Чтобы не было постоянной смены постановлений, аудиторов и подобного. Это самому же государству мешает, приводит к лишним потерям бюджетных средств.

Впрочем, мы и без программ увеличиваем производство, и, соответственно, уменьшаем себестоимость отдельного изделия. Главное чтобы государство не мешало и функционировало одинаково справедливо ко всем игрокам рынка ОПК.

Представим, все же, что государство пошло вам на встречу. В чем частный ОПК нуждается больше всего? Возможно какой-то "милитарный 5-7-9" для получения оборотных средств?

О "5-7-9" для ОПК - это вы "попали" прямо в сердце... Потому что это программа поддержки малого и среднего бизнеса. Но на третий год войны бизнес от ОПК такой поддержки не имеет. Выглядит так, что оборонная промышленность не является приоритетом государства.

Кредиты - это то, что наполнило бы "сосуды" отрасли "кровью", то есть - деньгами. И это в то время, когда банки имеют избыточную ликвидность, не имея возможности выводить дивиденды за границу. Они бы охотно из этих денег кредитовали производство военной техники и оружия.

Что еще мешает частному ОПК?

Проблемы с бронированием есть. Но для себя мы их уже решили. Непосредственно процесс бронирования простой - через "Дію" это очень быстро делается. Однако проблемы были с обновлением данных сотрудников и на этапе ВЛК.

Были случаи, что человек, поданный на бронирование, идет на ВВК, и обратно с ТЦК уже не возвращается. Поэтому мы сосредоточились на юридическом сопровождении сотрудников. Пришлось обращаться и писать письма в Минобороны, даже в Главком, чтобы забронировать специалистов.

Эти все сложности для предприятий ОПК выглядят странно. Ведь, забирая квалифицированного специалиста, вы можете получить или очередного штурмовика, чтобы рыть окопы, или действующую линию сборки бронеавтомобилей. Каждый должен вносить свой вклад в победу на своем месте.

Как насчет электроэнергии?

Электричество тоже больная тема. Наше производство получило статус "критической инфраструктуры", и уже не должны были отключать. Но нас как отключали со всеми, так и отключают. Однако теперь еще требуют какие-то бешеные деньги на подключение новой линии.

Побочным результатом такого статуса стало то, что наших людей перестали на границе выпускать. То есть, наши сотрудники теперь стоят на контроле как представители критически важного предприятия. То есть, бенефитов от этого статуса пока ноль, а новые ограничения появились.

Что еще?

Также проблема - форс-мажоры. Из-за уничтожения оборудования у нас произошла задержка по контракту, а наш "самый честный" суд решил, что ракетный обстрел не является форс-мажором. Штрафные санкции из-за этого решения стоили нам несколько миллионов гривень.

Еще одна очень большая проблема частного ОПК - открытость данных. У нас все реестры открыты - о земельных участках, адресах и прочее. Строя любое оборонное производство вы сразу сможете найти о себе всю информацию в интернете.

Последнее уже приводило к каким-то последствиям со стороны россиян?

К сожалению, да, приводило. И приводит не только к прямым угрозам ударов. Например, ни один банк не даст кредит оборонному производителю, если есть риски потери имущества. А риски есть у каждой компании, потому что в Украине все данные открыты. Государству нужно над этим работать. Уже третий год войны, а реестры все еще открыты.

Ваша компания - один из крупнейших частных производителей оружия, а значит, вероятно, интересная цель для российских шпионов, хакеров и просто конкурентов (промышленный шпионаж тоже никто не отменял). Вы какое-то такое "лишнее" внимание чувствуете?

Нет, пока ничего такого не было. К счастью, ни целенаправленных ударов, ни шпионов или диверсий на производстве не заметили. Хотя вот вы сказали - может и не так уж и к счастью, и где-то среди нас сейчас прячется российский шпион. Его же пока не поймаешь, то не узнаешь.

Если серьезно, то мы очень внимательно относимся к вопросам безопасности. У нас все этапы производства и наши "центры принятия решений" разнесены и диверсифицированы. Даже впечатление какого-то одного звена на выход готовой продукции теперь не очень повлияет.

Промышленного шпионажа также не ощутили. Просто у нас нет какого-то такого уникального ноу-хау. Наши изделия, в частности снаряды и мины, базируются, в основном, на еще советской документации, которой пользуются все желающие в мире.

Напоследок, какой бы совет вы дали тем предпринимателям, которые хотят войти в отрасль ОПК и работать на пользу обороны, но не знают с чего начать?

"Секрет успеха" здесь прост - работа, работа и еще раз работа. Также не нужно бояться предлагать что-то новое. Те же FPV-дроны как пример. Кто-то же додумался устанавливать туда боеприпас. И теперь это разошлось по всему миру как "game changer". С российской стороны таким успехом были "Шахеды", которые мы теперь также копируем.

Почему их вспомнил? Потому что это относительно простые и дешевые изделия. Но чтобы найти и себе такую нишу, нужно иметь соответствующую квалификацию, поддерживать связь с военными (а диалог с ними бывает сложным). И нужно быть готовым, что успех не придет сразу. Нам понадобилось 10 лет тяжелого труда, чтобы стать теми, кем мы являемся сегодня.

Андрей Попов