Делается "все возможное", чтобы ракетная программа по количеству была приближена к дроновой.

Министерство обороны разработало "достаточно мощную" ракетную программу Украины. Глава ведомства Рустем Умеров сообщил в эфире телемарафона, что партнеры уже дали устное согласие ее финансировать. Письменные подтверждения поступят в ближайшее время.

"Мы ею [программой] уже обменялись с партнерами и ожидаем: сколько из той способности (какие мы можем строить ракеты и дроны или ракеты-дроны) они будут поддерживать", - заявил министр.

Относительно масштабов выпуска ракет, он заявил, что делается "все возможное", чтобы ракетная программа по количеству была приближена к дроновой программе.

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Как известно, ракетную программу президент Владимир Зеленский анонсировал еще в конце августа. После заседания Ставки глава государства сообщил, что на эти цели выделят дополнительные средства.

Украинское производство ракет

С начала полномасштабной войны в Украине Силы обороны успешно используют украинскую разработку Р-360 "Нептун".

25 августа президент Владимир Зеленский рассказал о первом успешном боевом применении нового оружия - реактивной ракеты-дрона "Паляница".

Разработка и производство с нуля новейшей украинской ракеты-дрона под названием "Паляница" заняли 18 месяцев.

Во время пресс-конференции 27 августа Зеленский заявил, что впервые с начала полномасштабной войны 2022 года украинская армия успешно испытала собственную баллистическую ракету. По мнению Defense Express, речь идет, вероятно, об оперативно-тактическом ракетном комплексе "Сапсан", также известном как "Гром-2".

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