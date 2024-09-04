Военные аналитики обсуждают новое секретное украинское оружие, которое стирает грань между ракетой и дроном.

Разработка и производство с нуля новейшей украинской ракеты-дрона под названием "Паляниця" заняли 18 месяцев.

Как отмечает Axios, благодаря этому изобретению, Украина может нивелировать запреты на использование западного оружия для нанесения ударов по России. "Мы даже не позволили украинцам воевать при таких обстоятельствах, которые позволили бы себе. А "Паляница" - это украинский ответ на западное промедление", - прокомментировал руководитель группы по РФ в Институте изучения войны Джордж Баррос.

Баррос отметил, что в разговорах на эту тему нет ничего приятного. Он намекнул, что ранее западные партнеры Украины так же твердо говорили, что не дадут ей HIMARS и F-16 и основные боевые танки.

Видео дня

Издание отметило, что ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ракета-дрон впервые было использовано в бою. В видеоролике, который он выложил в X, "Паляница" описывается как "ракетный дрон большой дальности", но его производитель и боеголовка были засекречены. В целом, по данным СМИ, "большинство характеристик оружия засекречены", а одна его единица оценивается примерно в миллион долларов.

Издание отметило, что сама "Паляница" появилась на фоне споров о том, когда, где и как западное оружие может быть использовано для ударов по российским ПНЗ, ремонтным базам, и складам боеприпасов.

При этом, издание подчеркнуло, что еще предстоит увидеть, сильно ли Паляница повлияет на войну. "Разговоры о массовом производстве говорят о том, что это оружие не панацея. Его нужно много и это вызывает вопросы о сырьевых ресурсах и своевременности", - пишет Axios.

По мнению директора оборонной программы в Центре новой американской безопасности Стейси Петтиджон, "Паляница"- это не та возможность, "которая меняет правила игры" на поле боя. При этом она добавила, что если "Украина сможет выпустить сотни "Паляниц", это станет значительным шагом вперед в ее возможностях глубокого удара и может быть использовано для того, чтобы нанести больше ущерба РФ, одновременно ухудшая некоторые ее ключевые возможности".

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