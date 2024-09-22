Министр подчеркнул, что также Украина работает над развитием своей ракетной программы.

Украина способна производить более чем несколько миллионов дронов в год. Такое заявление сделал министр обороны Рустем Умеров в интервью, которое транслировалось в эфире телемарафона

"Мы даже в этом году объяснили рынку, что мы будем закупать более чем миллион дронов. Мы со своей стороны не говорили, сколько мы можем произвести. Но несколько миллионов дронов мы можем произвести, из которых госбюджет некоторые вещи оплачивает, некоторые средства мы находим у партнеров. То есть наша способность – более чем несколько миллионов дронов. И мы это способны сделать. На следующий год мы не дадим врагу нас обойти. Поэтому в этом году мы будем производить уже в несколько раз больше", – сказал министр.

Умеров отметил, что также Украина работает над развитием своей ракетной программы.

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"Мы делаем все, чтобы у нас ракетная программа была приближена к дроновой программе, которая есть в нашей стране", – добавил глава Минобороны.

Производство оружия в Украине

В Украине создали наземный дрон-гранатомет – роботизированную турель "Буря" под 40-мм гранатомет Mk 19 интегрировали в состав многофункциональной платформы "Термит.

Ранее бывший глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, внештатный советник президента Украины Александр Камышин рассказал, что Украина начала собственное производство 155-мм артиллерийских снарядов.

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