О закупке первых 180 тысяч снарядов сообщалось еще в апреле.

Чехия собрала уже 1,6 миллиарда евро на закупку снарядов для нужд ВСУ. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя свой визит в Чехию.

По его словам, украинская делегация прибыла в Прагу по приглашению премьер-министра Чехии Петра Фиалы для участия в широкой рабочей встрече, посвященной потребностям Украины.

"Во время двусторонней встречи с господином Фиалой обсудили реализацию артиллерийской инициативы, на которую собрано уже более 1,6 млрд евро. Для нас важно, чтобы боеприпасы поступали вовремя, системно и согласно графику уже с июня", - сообщил Шмыгаль.

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По его словам, также обсуждалась тема совместного производства оборонных товаров и усиления санкционного давления на Россию.

Чешская снарядная инициатива

Как писал УНИАН, Чехия в течение зимы тайно искала по всему миру боеприпасы для Украины и смогла найти около миллиона. После этого страны ЕС начали собирать деньги на их закупку. В конце марта в Чехии сообщили, что процесс поставки снарядов уже начался, однако без уточнения подробностей и сроков появления этих снарядов непосредственно на фронте.

В середине апреля премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что уже заключен контракт на закупку первых 180 тысяч снарядов для Украины. Однако сроки поставок снова остались тайной.

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