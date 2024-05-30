Первые партии могут поступить ВСУ уже в июне.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что до конца 2024 года Украина может получить до миллиона снарядов благодаря чешской инициативе. Об этом он заявил во время визита в Чехию, где участвует в заседании министров иностранных дел стран НАТО, передает "Голос Америки".

Блинкен отметил "жизненно важную" роль Чехии в поддержке Украины. В комментариях для журналистов госсекретарь США заявил, что Чехия предоставляет Украине оружие, участвует в обучении украинских бойцов, координирует поставки снарядов, а также помогает украинским беженцам.

"Особенно я хочу приветствовать работу Чехии в том, чтобы найти по миру необходимые боеприпасы, в которых Украина нуждается на поле боя, включая снаряды калибров 155-мм и 152-мм. Это критически важно. До конца года мы ожидаем, что инициатива под руководством Чехии обеспечит почти миллион снарядов для Украины", - заверил госсекретарь. Видео дня

По словам Блинкена, Чехия направила 600 млн долларов прямой военной помощи Украине. Также страна предоставит еще 6 млрд долларов на технику и до конца года обучит примерно 9 тысяч украинских военных. Кроме того, чиновник отметил помощь Чехии в ремонте советской техники для Украины.

"Соединенные Штаты благородно предоставили нам компенсацию за наши военные поставки Украине. Я имею в виду восемь вертолетов Н-1 и финансовую поддержку на более 300 миллионов долларов", - прокомментировала министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Она выразила благодарность США за поддержку, которая не только позволяет помогать Украине, а также проводить модернизацию чешских войск, которая является крупнейшей за историю.

Помощь Чехии для Украины - последние новости

Как писал УНИАН, Чехия имеет уже 1,6 млрд евро на закупку снарядов для украинской армии.

"Во время двусторонней встречи с господином Фиалой обсудили реализацию артиллерийской инициативы, на которую собрано уже более 1,6 млрд евро. Для нас важно, чтобы боеприпасы поступали вовремя, системно и согласно графику уже с июня", - отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Также сообщалось, что Чехия выделит деньги для помощи украинским беженцам в возвращении домой. Такая программа начнет действовать уже с июня, однако она не связана с военной службой граждан.

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