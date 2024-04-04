К чешской инициативе по закупке боеприпасов за пределами ЕС присоединилось уже около 18 стран.

Чешская Республика выделит десятки миллионов евро на собственную инициативу по приобретению сотен тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины. Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала, пишет Reuters.

По его словам, чешский вклад составит сотни миллионов крон, что равно десяткам миллионов евро. "Это примерно соответствует той доле, которую должна вложить страна нашего размера и процветания", – указал Фиала.

К чешской инициативе по закупке боеприпасов за пределами ЕС присоединилось уже около 18 стран, причем Германия пообещала сделать наибольший вклад на сегодня – 576 миллионов евро на 180 000 артиллерийских снарядов.

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Чехи через команду чиновников и частных компаний искали не менее 800 000 боеприпасов крупного калибра из стран всего мира, первые поставки в Украину ожидаются до июня. Но эта цифра не окончательная, и боеприпасов будет больше, если будет больше финансирования.

Через два года после полномасштабного вторжения России наиболее острой потребностью для Украины являются артиллерийские боеприпасы, поскольку стороны используют пушечный огонь, чтобы удерживать преимущественно статичные, закрепленные позиции вдоль 1000-километрового фронта.

Чешская инициатива

Литва поддержала инициативу Чехии по закупке сотен тысяч артиллерийских боеприпасов Украине и выделяет на это средства. Литовское правительство выделило 35 миллионов евро.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Чехия вместе с партнерами работает над тем, чтобы Украина могла как можно скорее получить боеприпасы.

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