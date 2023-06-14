Сейчас Запад активно работает над усилением украинской системы ПВО.

Нидерланды передадут Украине четыре радара для системы противовоздушной обороны. Об этом заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен в письме к парламенту, сообщает пресс-служба министерства.

Так, нидерланды намерены приобрести и передать Украине четыре радиолокационных системы пассивного наблюдения VERA-NG общей стоимостью 150 миллионов евро.

"Радары предназначены для выявления, локализации, отслеживания и идентификации воздушных, наземных и морских целей. Таким образом, Нидерланды вносят свой вклад в интегрированную противовоздушную оборону Украины", – заявила министр.

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Западная военная помощь Украине – последние новости

Дания определилась с датой начала обучения украинских пилотов на F-16. Страна располагает авиасимуляторами для обучения пилотов и начнет обучать украинцев уже в августе. Это предложение, как ожидается, объявит на саммите в "Рамштайне" исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен.

Великобритания анонсировала пакет военной помощи для Украины на 92 млн фунтов. Он будет содержать вооружение для повышения эффективности украинской ПВО. Что конкретно будет предоставлено, пока неизвестно.

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