В то же время по сравнению с первыми днями применения "шахедов" Украина значительно повысила процент их сбития.

Хотя российские ракеты сбивать сложнее, чем иранские дроны "Shahed", однако последние все еще несут в себе значительную опасность для нашего государства. Об этом отметил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в интервью "Украинской правде".

"Иранские дроны - это головная боль. Их трудно все равно сбивать. Легче их стало сбивать с поступлением большего количества средств. Собственно, мобильные огневые группы вносят определенные положительные коррективы, потому что противник начал получать новые партии. Когда их летит много, они используют разные маршруты, они прижимаются низко к земле", - отметил он.

Также он добавил, что, несмотря на достаточную эффективность мобильных огневых групп, Украине до сих пор приходится тратить на сбитие дронов-камикадзе дорогостоящие ракеты.

"Труднее, конечно, сбивать ракету, но дрон - это тоже такая вещь, которую трудно обнаружить, во-первых. Во-вторых, надо применять против него различные средства, которыми было бы рационально его сбивать - не большими зенитными ракетами, которыми мы их сбиваем, к сожалению, сегодня, потому что другого выхода нет, а сбивать больше рациональными средствами такими как крупнокалиберные пулеметы, зенитки те же самые "Гепарды", - отметил он.

Очень сложно использовать для сбивания "шахедов" и самолеты. По словам Игната, скорость иранского дрона составляет 150 километров в час, тогда как у отечественных истребителей минимальная скорость - 350-400, поэтому украинским пилотам достаточно трудно заметить эту цель.

"Он (самолет - УНИАН) просто пролетает. Ему надо его как-то так сопровождать, подсветить и так далее", - отметил он.

Дополнительной сложностью является то, что оккупанты запускают дроны в ночное время, когда их гораздо сложнее обнаружить.

"Почему они ночью их и запускают? Ну чтобы истощить ПВО, чтобы мы потратили на них зенитные ракеты, чтобы они увидели, где стоят наши комплексы, сделали корректировку при ракетном ударе уже с кораблей или с самолетов. Собственно, такая стратегия она не нова, и она применяется врагом", - сказал он.

В то же время Игнат указал, что по сравнению с первыми днями применения "шахедов" Украина значительно повысила процент их сбития.

"В первые дни, когда их начали применять в Одессе и Днепре, как говорится, стреляла вся Одесса, стреляли, но попасть никто не мог. Вроде вот он летит, но в небе все обманчиво, вот ты смотришь, что он летит, что он недалеко, но на самом деле это далеко, на самом деле надо корректировать огонь, опережать цель на несколько корпусов, как минимум, и делать еще поправку, что пуля имеет определенные баллистические траектории", - отметил он.

Иранские дроны-камикадзе на войне против Украины - главные новости

Российская Федерация для воздушных атак использует дроны-камикадзе, которые закупила у Ирана. Изначально официальный Тегеран открещивался от обвинений о продаже БПЛА, но позже признал факт поставки беспилотников, но это якобы произошло до полномасштабного нападения на Украину.

Также стало известно, что Иран через Каспийское море отправляет в Москву все больше и больше возможных грузов с оружием. Эксперты считают, что этот маршрут используется для перевозки беспилотников, пуль и минометных снарядов, которые Россия закупила для войны в Украине.

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