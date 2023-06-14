Дания предложит начать обучение уже в августе.

Дания наконец-то определилась с датой начала обучения украинских пилотов на F-16. Как сообщает Reuters, об этом сообщило датское агентство Ritzau со ссылкой на неназванные источники.

Отмечается, что Дания, которая располагает авиасимуляторами для обучения пилотов, предложит начать обучение уже в августе. Это предложение, как ожидается, внесет в четверг исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн").

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен ранее заявила Reuters, что украинские пилоты могут начать обучение полетам на самолетах американского производства "этим летом".

"Рамштайн" и F-16 для Украины

15 июня в Брюсселе состоится очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн"). В заседании примут участие министры обороны и высокопоставленные военные чиновники почти из 50 стран. На заседании будет обсуждаться вопрос дальнейшего предоставления Украине средств для защиты своей территории.

Дания и Нидерланды возглавляют коалицию по подготовке украинских пилотов на F-16. Пока что конкретных решений по предоставлению самолетов Украине не было, однако вопрос обучения пилотов сдвинулся с мертвой точки. В частности, Нидерланды объявили, что обучение начнется уже этим летом. а в Польше заявили, что уже составили график обучения.

В Минобороны Украины заявляли, что для победы над оккупантами Украине будет достаточно четыре эскадрильи (48 самолетов).

Вас также могут заинтересовать новости: