Сейчас она насчитывает уже более 2000 компонентов и будет пополняться.

Украина обнародовала базу данных иностранных компонентов в оружии РФ и Ирана - сейчас она насчитывает уже более 2000 компонентов и будет пополняться. Об этом сообщает Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК).

Как отмечается, в базу внесены компоненты, используемые Россией и Ираном в разного рода БПЛА, ракетах, системах радиоэлектронной борьбы и многих других видах вооружения и военной техники. В базе иностранные комплектующие, найденные в российском и иранском вооружении, используемом РФ в течение полномасштабного вторжения против Украины начиная с 24 февраля 2022 года.

"Оружие авторитарных и агрессивных режимов зависит от иностранных компонентов. Без них они не могут продолжать сражаться, оккупировать и убивать. Демократический и цивилизованный мир должен объединиться вокруг нераспространения своих технологий к агрессорам. Только так мы способны гарантировать мир, безопасность и стабильность на глобальном уровне. Именно с этой целью была создана единая база данных компонентов", - комментируют в НАПК.

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В сообщении отмечается, что вид вооружения, производитель, технические характеристики - вся эта информация имеется в отношении каждого компонента. Следовательно каждый, от журналиста-расследователя до иностранного чиновника, сможет собрать достаточную доказательную базу и исследовать цепи снабжения, привлечь соучастников этой войны к ответственности.

Раздел "Иностранные компоненты в оружии" будет регулярно обновляться и совершенствоваться. Так, впоследствии планируется добавить возможность подписки на обновление перечня. Каждый раз как НАПК будет добавлять новый компонент, все желающие будут получать уведомления об этом.

Иностранные компоненты в российском оружии

Россия продолжает изготавливать ракеты даже несмотря на санкции, запрещающие поставлять в страну-агрессор товары двойного назначения. В частности, об этом сообщал заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий. По его словам, Россия ежемесячно может и, вероятно, изготавливает 25 ракет "Калибр", 2 ракеты "Кинжал", 35 крылатых ракет "Х-101" и 5 баллистических ракет "Искандер-М".

Россия активизировала усилия по обходу санкций, и смогла вернуть уровень экспорта ключевых западных микрочипов и электроники, которые нужны для продолжения войны против Украины, к досанкционным показателям. Координатор по вопросам санкций в Государственном департаменте США Джим О'Брайен заявлял, что европейские компании продают эти материалы в другие страны, которые перепродают полученное в Россию.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Россия имеет возможности обходить санкции и получать технологические продукты, необходимые для изготовления ракет. По его словам, Россия хоть и продолжает выпускать ракеты, их количество значительно меньше.

По данным группы Ермака-Макфола по состоянию на июнь, более 80% иностранной электроники в ракетах РФ произведено в США. Электронные компоненты для производства ракет попадают в Россию в основном через третьи страны. Второй страны после США по доле электроники является Швейцария (8%). На Японию и Германию приходится по 3,5%.

Позже представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в ракетах и дронах, которыми Россия обстреливает Украину, несмотря на санкции, есть иностранные компоненты. В Воздушных силах ВСУ подчеркнули, что странам Запада санкции нужно не только объявлять, но и следить за их выполнением.

В прошлом месяце, в ноябре, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в российской ракете для "С-400" обнаружили иностранные компоненты. Он отметил, что все установленные данные по иностранным комплектующим Украина передает партнерам, чтобы те принимали меры и делали невозможным поставки этих компонентов в РФ.

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