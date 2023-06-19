В крылатых ракетах Х-101 содержится не менее 53 типов иностранной электроники / фото из соцсетей

Для производства своих ракет Россия использует электронику, большая часть которой производится в других странах. На компании из США приходится 81% электронных компонентов в российских ракетах.

Об этом говорится в новом документе санкционной группы Ермака-Макфола, пишет издание LIGA.net. Второй страной после США по доле электроники является Швейцария (8%). На Японию и Германию приходится по 3,5%.

В частности, в крылатых ракетах воздушного базирования Х-101 содержится не менее 53 типов электронной компонентной базы (ЭКБ), изготовленных иностранными компаниями. Речь идет о микросхемах, чипах и прочем.

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Так, для изготовления ракет Х-101, которыми Россия убивает украинцев и разрушает инфраструктуру, используются технологии таких компаний, как STMicroelectronics (Швейцария), Vicor (США), XILINX (США), Intel Corporation (США), Texas Instruments (США), ZILOG (США), Maxim Integrated (США) и Cypress Semiconductor (США).

А в крылатых ракетах морского базирования 3М-14 "Калибр" Россия использует по меньшей мере 45 типов электроники иностранного происхождения.

Отмечается, что баллистические ракеты 9М723 и крылатые ракеты 9М728/9М729, которые являются составляющими комплексов "Искандер", оснащаются по меньшей мере 15 и 32 типами иностранной электроники соответственно. Для изготовления аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" Россия использует как минимум 48 иностранных электронных компонентов.

Как сообщили LIGA.net в ГУР Минобороны, российская ракета "Торнадо-С" в головной части содержит чип, изготовленный американской компанией Intel.

В группе Ермака-Макфола отмечают, что электронные компоненты для ракет попадают в Россию в основном через третьи страны. Для обхода санкций Россия использует компании, которые якобы не причастны к оборонной промышленности и просто закупают электронику на Западе как "для себя", но потом перепродают ее в РФ. Кроме того, Россия усиливает маскировку закупок, используя нелегальные сети под кураторством спецслужб.

"По данным наших партнеров, Россия использует ряд таких компаний в Турции, Казахстане, Грузии, Объединенных Арабских Эмиратах и Армении для того, чтобы обходить санкции Запада", - сообщили LIGA.net в ГУР.

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Изготовление ракет Россией несмотря на санкции

Как сообщал УНИАН, Россия продолжает изготавливать ракеты даже несмотря на санкции, запрещающие поставлять в страну-агрессор товары двойного назначения. Среди прочих об этом сообщал заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий. По его словам, Россия ежемесячно может и, вероятно, изготавливает 25 ракет "Калибр", 2 ракеты "Кинжал", 35 крылатых ракет "Х-101" и 5 баллистических ракет "Искандер-М".

Россия активизировала усилия по обходу санкций, и смогла вернуть уровень экспорта ключевых западных микрочипов и электроники, которые нужны для продолжения войны против Украины, до досанкционных показателей. Координатор по вопросам санкций в Государственном департаменте США Джим О'Брайян заявлял, что европейские компании продают эти материалы в другие страны, которые перепродают полученное в Россию.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Россия имеет возможности обходить санкции и получать технологические продукты, необходимые для изготовления ракет. По его словам, Россия хоть и продолжает выпускать ракеты, их количество значительно меньше.

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