Эксперты продолжают исследовать иностранные компоненты российских вооружений.

Украинские военные и исследователи продолжают обнаруживать иностранные детали в российском оружии. Накануне иностранную плату обнаружили в новой российской ракете 40Н6 дальностью 380-400 км, которая используется в комплексах "С-400".

"Остатки нашли на Запорожском направлении. Наши эксперты продолжают исследовать иностранные компоненты российских вооружений. Мы передаем данные партнерам, чтобы принимать меры и исключать поставки этих компонентов в РФ. Это постоянная работа", – отметил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Ермак также подчеркнул, что Украина интенсивно работает с партнерами, чтобы предотвратить поставки компонтентов для оружия стране-агрессору. В частности, Группа Макфола-Ермака постоянно обращает внимание на факты наличия иностранных компонентов в российских вооружениях, а также методы обхода санкций, которые использует Россия. Также накануне состоялась встреча Генерального прокурора Андрея Костина и команды с помощником Генерального прокурора США Мэттом Олсеном и другими чиновниками, обсуждали усиление сотрудничества по борьбе с незаконным снабжением РФ товарами двойного назначения.

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"Формула нашей работы вполне последовательна. Мы обнаруживаем компоненты, обращаем внимание партнеров, они ищут инструменты, как противодействовать схемам поставок подсанкционных товаров в РФ, а также усиливают санкции. Один из примеров – это дело против граждан США и Канады российского происхождения, занимавшихся контрабандой электроники, которая оказывалась в российском оружии", – отметил он.

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В октябре в Соединенных Штатах Америки арестовали трех человек, которые незаконно покупали и отправляли в Россию электронные компоненты. Часть из этих товаров использовалась оккупационными войсками РФ в войне против Украины.

А в начале сентября на Кипре арестовали россиянина, которого так же обвиняли в контрабанде американской электроники в РФ. Так, с февраля 2022 года и по август 2023 года арестованный отправил электроники от американских фирм более чем на 225 тысяч долларов в Россию.

Расследователи проекта The insider, выяснили, что российская госкорпорация "Ростех" нарастила выпуск "Кинжалов", и подрядчики оборонных предприятий, выпускающие эти ракеты до сих пор не попали под санкции Запада.

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