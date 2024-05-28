Загадочная неисправность неоднократно поражала Т-90, который Владимир Путин назвал "лучшим танком в мире", во время атак украинских воинов.

Украинские воины уничтожили самый современный российский боевой танк. У него произошел "дискотечный" сбой башни.

Как говорится в материале The Telegraph, башня танка Т-90 "Прорыв" просто вышла из строя, хаотично двигаясь в разные стороны. Загадочная неисправность неоднократно поражала Т-90, который Владимир Путин назвал "лучшим танком в мире", во время атак украинских воинов.

Уничтожение "лучшего танка мира"

Самый яркий пример недостатка произошел во время боя на востоке Украины в Донецкой области, когда украинские войска на двух предоставленных США боевых машинах Bradley вступили в бой с одним из российских танков.

Украинцы открывали огонь с близкого расстояния, посыпая броню танка снарядами из 25-мм цепной пушки Bushmaster.

На кадрах столкновения видно, как Т-90 теряет контроль, его башня безумно вращается, а затем он врезается в дерево.

Не имея возможности дать отпор паре бронированных машин Bradley, экипаж танка убежал пешком, оставив Т-90 для украинского FPV-дрона.

Подобная неисправность была зафиксирована на видео, когда еще один Т-90 попал под удар роты ударных беспилотников 47-й украинской механизированной бригады. Видно, как танк получает несколько ударов сверху. Второй удар поражает заднюю часть корпуса Т-90 и провоцирует "дискотечное вращение" башни. Экипаж не смог вернуть башню под контроль.

В соцсети 47-я бригада предположила, что в результате удара была повреждена одна из оптических систем наведения танка.

В отличие от старых советских танков, 125-мм гладкоствольная пушка Т-90 имеет систему автоматического наведения. Электрическая башня реагирует на лазерные датчики предупреждения, расположенные вокруг танка, и поворачивает пушку к цели.

И американские танки Abrams, и британский Challenger 2 имеют схожие характеристики, известные как "системы охотник-убийца".

"Вероятно, это было сочетание неопытных экипажей и плохой электроники", - сказал Хэмиш де Бреттон-Гордон, бывший командир танка британской армии.

"Для неопытных людей очень легко сильно дезориентироваться в танке, потому что корпус танка может двигаться в одном направлении, башня может быть в другом направлении, а прицел командира может быть в совершенно другом направлении, поэтому мы используем термин "дискотечная башня", потому что люди могут легко дезориентироваться, а танк выходит из-под контроля. Это также может быть сбой электроники. Западные танки имеют достаточно сложную систему управления огнем, а россияне, похоже, не справились с ней. Я не могу сказать однозначно, но часть электроники в Т-90 с запада, поэтому санкции, скорее всего, усугубят ситуацию", - сказал он.

"Еще более совершенный танк"

Все больше и больше танков Т-90, которые стоят около 4,5 миллиона долларов, попадают на поля сражений в Украине, поскольку Россия борется со значительными потерями от старых моделей Т-72 и Т-80, построенных более 40 лет назад. У России есть еще более совершенный танк Т-14 "Армата", который впервые был показан миру во время Парада Победы в Москве в 2015 году.

"Армата" не появлялась в Украине, что вызвало предположение, что Москва не может позволить себе потерять свой флагманский танк, поскольку его уничтожение нанесет значительный репутационный ущерб.

Война в Украине - Т-90 на фронте

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что бойцы Нацгвардии значительно увеличили потери России в Украине за первый месяц 2024 года - уничтожили и вывели из строя 112 российских танков, в том числе Т-90, общей стоимостью более 300 миллионов долларов США.

Перед этим было обнародовано видео дерзких действий украинцев на Авдеевском направлении в районе Степного против российского танка Т-90М "Прорыв". Водитель и командир американской БМП "Брэдли" ослепили экипаж вражеского танка. Они поразили башню танка, выведя из строя приборы видения и лишили врага возможностью управлять техникой. К процессу дальше присоединились наши пилоты FPV-дрона. В итоге - уничтожен танк, один пленный российский военный и еще двое - ликвидированных.

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