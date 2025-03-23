Украинская армия освободила населенный пункт Надия Луганской области. Об этом сообщает Третья отдельная штурмовая бригада.
Отмечается, что населенный пункт был освобожден силами бригады, прежде всего 1-го штурмового батальона Контроль над Надией восстановлен. Общий объем освобожденных от врага территорий - три квадратных километра.
"Взятие Надии стоило противнику двух месяцев усилий и двух стертых в "ноль" механизированных полков - 752-го и 254-го 20-й армии РФ", - прокомментировал командир Третьего Армейского Корпуса Андрей Билецкий.
Кроме того, в бригаде показали первые кадры с 30-часовой операции. На видео видно, что подразделения Третьей штурмовой реализовали операцию по освобождению населенного пункта Надия при поддержке бронетехники. Потери России в результате этой операции уточняются. Впрочем, кадры свидетельствуют о том, что во время штурма погибло много россиян.
"Такое ждет каждого, кто придет на нашу святую землю", - сказал один из штурмовиков, демонстрируя тела оккупантов.
Война в Украине - главные новости с фронта
Как сообщал УНИАН, Вооруженные силы Украины нанесли удар по укрытию российских оккупантов в Торецке, уничтожив вражеские десантно-штурмовые группы и операторов беспилотников.
18 марта Воздушные силы ВСУ нанесли удар по командному пункту одного из подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии вооруженных сил России в районе Демидовки Белгородской области.
В результате поражения командный пункт был полностью уничтожен. По данным Генштаба ВСУ, этот объект Россия использовала для планирования и ведения боевых действий против подразделений Сил обороны Украины на территории Сумской области.