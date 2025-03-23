За этот населенный пункт россияне сражались в течение двух месяцев ценой огромных потерь.

Украинская армия освободила населенный пункт Надия Луганской области. Об этом сообщает Третья отдельная штурмовая бригада.

Отмечается, что населенный пункт был освобожден силами бригады, прежде всего 1-го штурмового батальона Контроль над Надией восстановлен. Общий объем освобожденных от врага территорий - три квадратных километра.

"Взятие Надии стоило противнику двух месяцев усилий и двух стертых в "ноль" механизированных полков - 752-го и 254-го 20-й армии РФ", - прокомментировал командир Третьего Армейского Корпуса Андрей Билецкий.

Кроме того, в бригаде показали первые кадры с 30-часовой операции. На видео видно, что подразделения Третьей штурмовой реализовали операцию по освобождению населенного пункта Надия при поддержке бронетехники. Потери России в результате этой операции уточняются. Впрочем, кадры свидетельствуют о том, что во время штурма погибло много россиян.

"Такое ждет каждого, кто придет на нашу святую землю", - сказал один из штурмовиков, демонстрируя тела оккупантов.

Война в Украине - главные новости с фронта

Как сообщал УНИАН, Вооруженные силы Украины нанесли удар по укрытию российских оккупантов в Торецке, уничтожив вражеские десантно-штурмовые группы и операторов беспилотников.

18 марта Воздушные силы ВСУ нанесли удар по командному пункту одного из подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии вооруженных сил России в районе Демидовки Белгородской области.

В результате поражения командный пункт был полностью уничтожен. По данным Генштаба ВСУ, этот объект Россия использовала для планирования и ведения боевых действий против подразделений Сил обороны Украины на территории Сумской области.

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