Во вторник, 29 августа 2023 года, США объявили о выделении дополнительного пакета военной помощи Украине. Его общая сумма составляет $250 млн.
Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Известно, что в новый пакет войдут ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны и боеприпасы для HIMARS.
Также Украина получит:
- артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм,
- оборудование для разминирования,
- Javelin и другие противотанковые системы и ракеты,
- более 3 млн боеприпасов к стрелковому оружию,
- машины скорой помощи,
- подрывные боеприпасы для ликвидации препятствий,
- запчасти,
- финансирование услуг, обучения и транспорта.
"Каждый день Россия продолжает вести жестокую захватническую войну, которая привела к гибели многих мирных жителей Украины и перемещению миллионов людей. Их атаки на украинские порты и зерновую инфраструктуру повлекли за собой нестабильность цен на продовольственных и зерновых рынках и ухудшили голод и глобальное отсутствие продовольственной. Россия начала эту войну и может закончить ее в любое время, выведя свои войска из Украины и прекратив свои жестокие атаки. Пока этого не произойдет, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут стоять с Украиной столько, сколько потребуется", – подчеркнул Блинкен.
Помощь Украине: важные новости
В 2024 году Южная Корея предоставит Украине помощь в размере 520 миллиардов вон (394 миллионов долларов). Эта сумма в восемь раз превышает ту, что была выделена в текущем году.
В то же время Литва объявила о выделении нового пакета военной помощи, приуроченного ко Дню Независимости Украины. В него вошли, в частности боеприпасы к противотанковому гранатомету Carl Gustaf, винтовки, патроны и так далее.