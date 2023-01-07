США постоянно учитывают потребности ВСУ.

США пока не планируют передавать Украине основные боевые американских танков Abrams, следует из ответа представителя Пентагона Лоры Купер во время брифинга 6 января.

По ее словам, эти танки, в том числе, сложны в обслуживании.

"Мы должны быть осведомлены о техническом обслуживании и поддержке танков, и, конечно же, мы знаем, что танк Abrams помимо того, что он пожирает бензин, довольно сложен в обслуживании", - сказала она.

Вместе с тем США все время учитывают потребности ВСУ.

"(Мы хотим) посмотреть, где мы все можем поддержать Украину. Но опять же, мы уже делаем это с танками Т-72. А теперь мы видим и Францию с их легкими танками", - добавила она.

На этом же брифинге Купер отметила, что украинские военные легко учатся управлять западными образцами вооружения.

Танки Abrams - что известно

Это основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооружённых сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств.

Abrams в настоящее время является одним из наиболее тяжёлых танков, его боевая масса превысила 62 т.

Abrams положил начало использованию целого ряда новаторских решений, включая компьютерную систему управления огнём и раздельное хранение боезапаса с использованием вышибных панелей.

Помощь США Украине

Напомним, немного ранее в Белом доме официально объявили о выделении Украине нового пакета помощи на сумму $3 млрд. На эту сумму Киеву будут выделены боеприпасы и оружие из запасов Министерства обороны. Еще $225 млн будут направлены на финансирование долгосрочного потенциала и модернизации ВСУ.

Также вчера стало известно, что Германия поставит Украине дополнительную батарею комплексов Patriot. А позже спикер немецкого правительства Штеффен Гебештрайт сообщил, что эта поставка запланирована на первый квартал этого года.

О поставке Украине этого вооружения договорились США и Германия, по итогу переговоров президента Джо Байдена и канцлера Олафа Шольца.

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