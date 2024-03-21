По словам Радослава Сикорского, Варшава также сделает финансовый вклад.

Польша поможет с доставкой в Украину снарядов, закупленных по инициативе Чехии. Об этом заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский.

В частности, он поблагодарил Чешскую Республику за "замечательную идею инициативы по боеприпасам".

"Польша рада сделать свой вклад не только финансово, но и материально-технически, чтобы боеприпасы могли попасть туда, куда они нужны: на фронт", - отметил Сикорский.

Инициатива Чехии по закупке снарядов для Украины

В феврале стало известно, что Чехия нашла 800 тысяч боеприпасов для Украины за пределами ЕС. В Минобороны страны заявили, что координируют усилия и заручились предварительными обязательствами от Канады и Дании, а также ряда других стран.

При этом сумма, необходимая для сделки с Чехией, составляет 1,5 миллиарда долларов. Официальные лица в Праге заявили, что не могут уточнить детали финансирования или происхождения боеприпасов.

На днях стало известно, что Чехия нашла еще 200 тысяч боеприпасов для ВСУ. По словам премьер-министра страны Петра Фиалы, к инициативе закупки боеприпасов для Украины в странах за пределами ЕС присоединились 18 стран.

Накануне к инициативе Чехии по закупке снарядов для Украины присоединилась Литва. Как сказала премьер-министр страны Ингрида Шимоните, литовское правительство выделило 35 миллионов евро на закупку снарядов для Украины в рамках чешской инициативы.

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