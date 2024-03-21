Мы сейчас часто слышим аббревиатуру "ИПСО", которая расшифровывается как "информационно-психологическая специальная операция", но отчасти ее используют неправильно. Ведь не каждый фейк в ленте фейсбука или манипулятивная новость в западных СМИ обязательно является спецоперацией. Но есть и примеры настоящих ИПСО - непосредственно сейчас на наших глазах чехи проводят настоящий "мастер-класс" по виртуозной дезинформации.

Да, речь идет именно о снарядах, которые администрация чешского президента Петра Павла и Минобороны страны нашли где-то "за пределами ЕС". Точнее, об информационной кампании вокруг них, которая набирает обороты.

Но сначала надо немного уточнить термин ИПСО, чтобы понять, чем это отличается от банальной лжи или любых манипуляций с информацией. Во-первых, такая спецоперация является именно военной и поэтому преследует главным образом военные цели. Во-вторых, исполнителями ее также являются военные (хотя привлечение гражданских специалистов это не исключает). И в-третьих - она должна иметь не только "информационный", но и "психологический" аспекты (иначе это уже просто "(дез)информационная кампания", а не ИПСО).

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Начали применяться такие операции еще задолго до научного обоснования именно этого термина в 1987 году, который является переводом английского PSYOP или "Psychological operation". Можно вспомнить Ленина, например, чья "антивоенная" агитация была создана и распространена с помощью немцев и, по некоторым данным, японцев. И привела к развалу российской армии, а впоследствии и империи, которую потом тот же Ленин собрал заново.

Вообще самой первой такой "спецоперацией" можно считать историю, которую привел Геродот еще в VI веке до нашей эры.

По его словам, скифы, которые в то время жили в Крыму, вернулись из многолетнего военного похода, а их рабы и скифские женщины подняли восстание и, собственно, отказались пускать мужчин домой. Началась гражданская война, в которой ни рабы, ни, собственно, скифы, победить никак не могли. Тогда один из вождей предложил выйти на бой не с короткими мечами-акинаками, а с кнутами, чтобы мятежных рабов напугать. И, если верить "отцу истории" Геродоту, повстанцы действительно испугались и сдались своим хозяевам. Можно ставить эту историю под сомнение из-за отсутствия доказательств, но что имеем то имеем - слишком давние дела... Так или иначе, это типичное ИПСО, которое имеет целью именно психологический "удар" по противнику.

При чем здесь информационная кампания о "чешских" снарядах? Все просто. Если речь о снарядах и информации о них, то это уже точно военная операция.

Какова ее цель? На первом этапе - распространить дезинформацию о поставщике, чтобы не попасть в "банановую ловушку", как это недавно произошло с Эквадором. Тогда СМИ распространили информацию, что Эквадор готов передать Украине советское/российское оружие в обмен на современное американское и на деньги (а в стране кризис). Кремль тогда начал на Эквадор давить всеми средствами, и, в частности, начал "банановую войну" (запретил покупать местные бананы - основу эквадорской экономики).

Чтобы не подставлять партнеров на этот раз, чехи сразу позаботились о секретности информации о поставщиках снарядов и создали настоящую сеть дезинформации.

Вот смотрите. Сначала через "анонимные правительственные источники" они передали западным СМИ данные, что поставщиком является ЮАР. Чуть ли не на следующий день другие, но такие же анонимные, источники сообщили, что, нет, "на самом деле" поставщик - это Турция. Чуть позже "слили" инсайд, что это Южная Корея. Еще неделей позже сообщили уже о Марокко и Индонезии. И все это через уважаемые СМИ. Масштаб впечатляет, не так ли?

Это все заставляет Кремль нервничать и провоцирует чисто психологическую потребность "проверить своих", а значит раскрыть свои "консервы" и "засветить" шпионов, которые активизируются в каждой из названных стран, чтобы проверить информацию из уважаемых источников. Но настоящий источник снарядов не известен никому, кроме чехов.

Но это было только начало. Ведь за этой кампанией по дезинформации последовал и второй этап - в Чехии сообщили, что вообще-то снаряды Украине будет поставлять не кто-нибудь, а настоящий "союзник России". Советник чешского правительства по национальной безопасности Томаш Пояр лишь уточнил, что это не Северная Корея (а зря).

"Здесь ключевое значение имеет конфиденциальность: мы разговариваем и будем разговаривать с кем угодно, независимо от их приверженности или политической позиции - за очень незначительными исключениями, такими как Северная Корея", - сообщил он.

И пусть теперь Путин нервничает, потому что у него такой "серпентариум" союзников, что они не моргнув глазом воткнут "нож в спину" россиянам. И знаете что? Российские СМИ и соцсети начали вполне серьезно обсуждать кандидатов на измену, среди которых называли Армению (которая "приостановила" участие в ОДКБ - российском "НАТО для бедных"), Азербайджан и Казахстан (последние как раз сейчас проводят переговоры с НАТО).

Также называли другие постсоветские страны, такие как Туркменистан (который недавно подписал протокол о сотрудничестве с ЕС), а также страны "Глобального Юга", среди которых чаще говорили о Египте, который отказывается от сотрудничества с РФ ради кредитов из ЕС, которые могут быть потрачены на оплату зерна из Украины.

То есть, чехам было мало просто скрыть информацию о настоящем поставщике. Они еще и решили посеять раздор и недоверие среди лояльных к кремлю стран.

И это крайне интересно. Ведь если спецоперация завершится успехом, ВСУ получат снаряды, а поставщик - деньги, и никто не узнает, кто же он такой.

Это открывает огромные возможности по наращиванию тайных закупок оружия для Украины. Потому что раньше публичные предложения страны отвергали, опасаясь мести Кремля. Даже если сначала были открыты к сотрудничеству, как тот же Эквадор (заработать на продаже старого оружия никто не против). Если же все делать тайно, то это "переворачивает доску".

Когда Украина получит снаряды, и если операция останется в секрете, то такое чешское ИПСО можно будет вписывать в учебники. По которым надо учить не только наших слишком "прозрачных" западных партнеров, но и некоторых украинских чиновников.

Конечно, цели и средства у ИПСО могут быть разные. Или это кнут, или это снаряд. Но люди всегда остаются людьми, со своими страхами и инстинктами. Именно на это опирается любое ИПСО, а чешский пример наглядно демонстрирует, насколько эффективно можно это делать даже без привлечения каких-то супер-современных технологий.

Андрей Попов