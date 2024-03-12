Их могут закупить в дополнение к уже обещанным 300 тысячам единиц.

Чехия может организовать закупку еще 200 тысяч артиллерийских боеприпасов для Вооруженных сил Украины в дополнение к обещанным ранее 300 тысяч единиц.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщают "Чешские новости". По его словам, закупка дополнительных 200 тысяч артснарядов может произойти в необязательном порядке.

"Я считаю это большим успехом. Это еще одно доказательство того, что Чешская Республика является полностью активным игроком в европейской политике безопасности", - сказал он.

Фиала отметил, что на сегодня к инициативе закупки боеприпасов для ВСУ в странах за пределами ЕС присоединились 18 стран.

Инициатива Чехии по закупке боеприпасов: что известно

Чешский президент Петр Павел заявил о 800 тыс. артиллерийских боеприпасов, которые можно купить для ВСУ, но для этого нужны деньги.

План Чехии уже поддержали Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция.

А 7 марта стало известно, что Норвегия выделила $153 млн на инициативу Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины в третьих странах.

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