Chengdu J-20 относят к пятому поколению, хотя существуют определенные сомнения относительно его боевых возможностей.

Появились кадры, на которых можно видеть китайский истребитель-невидимку J-20 с большим арсеналом ракет класса "воздух-воздух", расположенных на внешних узлах. На это обратил внимание портал The War Zone.

Американцы называют такой подход "режимом зверя". Они используют этот термин, когда истребитель (например, F-35) несет больше бомб или ракет, чем предусматривает его стандартный режим боевой нагрузки.

На самом видео можно видеть J-20, оснащенный восемью ракетами класса "воздух-воздух" большой дальности PL-15, которые расположены парами на четырех пилонах под крыльями самолета. Предполагается, что PL-15 может поражать цели на дальности до 200-300 км.

Отметим также, что J-20 может нести четыре такие ракету в большом внутреннем отсеке. Таким образом, можно предположить, что замеченный самолет нес сразу 12 ракет PL-15, что, конечно, является очень большим арсеналом.

В то же время, применение внешних узлов фактически нивелирует преимущества технологии стелс, а значит J-20 остается без своего главного козыря - малозаметности.

Самолет J-20 - справка

J-20 является истребителем пятого поколения, разработанным Chengdu Aircraft Industry Corporation. Свой первый полет он совершил 11 января 2011 года. Самолет приняли на вооружение в 2017-м.

Истребитель считают одним из ключевых достижений КНР в сфере военной авиации. Тем не менее, на Западе (а также в Японии и Южной Корее) традиционно сдержанно оценивают его боевой потенциал.

Специалисты считают, что Chengdu J-20, несмотря на свои передовые возможности, не может сравниться с американским F-35. Критике подвергают, в частности, силовую установку китайского истребителя.

Перспективные самолеты КНР

Известно, что КНР разрабатывает истребитель (или истребители) шестого поколения, которые должны существенно превосходить J-20. В декабре появилось видео с неизвестным китайским аппаратом, который СМИ считают "прототипом истребителя шестого поколения" и называли J-36 и J-50.

Также в конце прошлого года появилось видео, на котором можно было видеть неизвестный китайский самолет, который некоторые специалисты идентифицировали как истребитель-бомбардировщик JH-XX.

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