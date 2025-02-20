Отмечается, что Китай стремятся вытеснить ВМС США, чтобы иметь возможность вырвать контроль над своим регионом и в конечном итоге ассимилировать Тайвань.

Китайская атомная подводная лодка типа 093B является значительным шагом вперед в модернизации и представляет собой прямой вызов военно-морским силам США в Индо-Тихоокеанском регионе. Данная подлодка может сыграть ключевую роль в потенциальном вторжении на Тайвань, нацелившись на базы США в Японии и нарушив подкрепление. Об этом в статье для 19fortyfive пишет научный сотрудник Азиатско-Тихоокеанского форума по инновациям в области безопасности Кристиан Мартин.

"Поскольку Пекин отдает приоритет подводной войне, ВМС США должны подготовиться к этой растущей подводной угрозе", - говорится в публикации.

Отмечается, что Пекин продолжает уделять первостепенное внимание развитию своих подводных сил. Несмотря на то, что у него есть полный набор региональных задач и операций, прицел Пекина твердо нацелен на военно-морские активы и инфраструктуру США в Японии.

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По словам Мартина, с мощным флотом ударных подводных лодок, в дополнение к своему растущему надводному флоту, Китай стремятся вытеснить ВМС США, чтобы иметь возможность вырвать контроль над своим регионом и в конечном итоге ассимилировать Тайвань. И ключевой особенностью этих усилий станет ударная подводная лодка типа 093B.

Со ссылкой на данные Исследовательской службы Конгресса США отмечается, что Китай спустил на воду две подводные лодки типа 093B с управляемыми атомными ракетами в период с мая 2022 года по январь 2023 года. Предполагается, что в этом году у КНР может быть три действующих корпуса этого класса.

Китайская атомная подводная лодка типа 093B - характеристики

Заявлено, что данная подлодка оснащена водометным двигателем для повышения скрытности, вертикальными пусковыми трубами для противокорабельных ракет YJ-18 и ракет для атаки наземных целей DF-10, а также усовершенствованной конструкцией корпуса.

Водоизмещение лодок типа 093B составляет от 6000 до 7000 тонн, максимальная скорость - 30 узлов. Это судно управляется командой из примерно 100 офицеров и матросов.

"Хотя предполагалось, что этот класс будет иметь первоначальный заказ на шесть судов, похоже, что 093B поступил в серийное производство. Это свидетельствует о высоком уровне зрелости и надежности системы. Это также будет означать, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские подразделения, назначенные для программы, преодолели ключевые технологические препятствия и уверены, что суда могут быть произведены в больших количествах", - констатировал автор.

Напомним, ранее УНИАН писал, что в США создали роботизированную подводную лодку Orca. Отмечалось, что американский флот может сделать ставку на безэкипажные подводные лодки в потенциальном противостоянии с Китаем в западной части Тихого океана.

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