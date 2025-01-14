Большинство поставленных самолетов - это закрытие контрактов, которые были заключены еще до полномасштабной войны.

Россия не способна сейчас производить большинство своих типов самолетов. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал авиаэксперт и производитель средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

"Мы в последнее время слышали заявления о том, что Су-34 способны таскать ФАБ-6000, или "Кинжалы". Почему - потому что самолет Су-34, Су-30, Су-35, Су-57 - это те самолеты, которые РФ способна выпускать на своих мощностях. Но это количество равно около 10 самолетов в год. И то, что мы видели в прошлом, позапрошлом году - передачу этих самолетов на баланс ВС РФ - это закрытие контрактов, которые были подписаны в 2017-18 годах. То есть ни о каких военных рельсах в авиационной составляющей в РФ речь не идет", - пояснил Храпчинский.

Российская авиация: важные новости

В конце прошлого года военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине более 300 своих самолетов. Большинство из них Москва пока не способна производить.

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В то же время в конце прошлого года появились кадры передачи на вооружение ВС РФ новой партии самолетов Су-57 и Су-34. О каком количестве идет речь - Москва не сообщает.

Между тем аналитики Business Insider сообщают, что Россия уменьшила количество использования КАБов на фронте на 70%. Среди причин - улучшение ПВО Украины и удары беспилотниками по местам расположения авиации.

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