Москва традиционно не называет количества переданных самолетов, однако судя по видео речь идет о по меньшей мере нескольких боевых машин.

"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) изготовила и отправила в войска РФ новые боевые самолеты Су-57 и Су-34. Об этом сообщает Telegram-канал ОАК.

"Переданные сегодня самолеты Су-57 и Су-34 вскоре займут свое место в строю", - говорят россияне в своем заявлении от 23 декабря.

Россияне традиционно не называют количества переданных самолетов. На представленных ОАК видео можно видеть как минимум один истребитель Су-57 и один фронтовой бомбардировщик Су-34.

Су-57 - справка

Су-57 является многоцелевым истребителем, который сами россияне относят к "пятому поколению". Не все эксперты соглашаются с этим - по мнению некоторых из них машина не соответствует требованиям малозаметности, то есть ключевым требованиям для нового поколения.

Первый полет прототип Су-57 совершил 29 января 2010 года. Сейчас насчитывается более 30 построенных Су-57, включая прототипы. Кроме самой РФ никто не эксплуатирует этот самолет, однако иногда появляются слухи о неназванных "партерах", которые якобы собираются купить истребитель.

Напомним, о передаче российской армии Су-57 также сообщалось в ноябре. Количество переданных машин тогда также не называли.

Су-34 - справка

В отличие от Су-57, Су-34 не является новым самолетом в полном смысле этого слова, ведь машину создали на базе советского Су-27.

Су-34 предназначен для того, чтобы наносить ракетно-бомбовые удары по целям в оперативной и тактической глубине. Заявлена опциональная возможность ведения воздушного боя.

Среди других типов вооружения Су-34 может применять бомбы, оснащенные Модулями планирования и коррекции (МПК) - навесные модули для преобразования обычных неуправляемых авиабомб в высокоточные планерные боеприпасы.

Напомним, о передаче армии РФ новых Су-34 также сообщалось в сентябре. Тогда речь шла о как минимум нескольких таких самолетов.

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