Подавляющая часть уничтоженных или поврежденных самолетов РФ сейчас не производится.

За время полномасштабной войны РФ против Украины российская армия потеряла более 600 единиц авиации, в частности, более 300 самолетов. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко проанализировал, сколько и какие именно самолеты потеряла и произвела РФ в 2024 году.

Как пишет эксперт в материале для OBOZ.UA, враг потерял три самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Производство их отсутствует. Не производит РФ и Су-25, которых за этот год потеряла 16 единиц.

Картина по другим самолетам выглядит так:

Су-27 – 1 самолет (потерян), производство отсутствует;

Су-30 – 2;

Су-34 – 18;

Су-35 – 2;

Су-57 – 2;

МиГ-31 – 1 самолет, производство отсутствует;

Ил-22 – 1 самолет, производство отсутствует;

Ил-76 – 2 самолета;

Ту-22М3 – 3 самолета, производство отсутствует;

неустановленного типа – 2 самолета.

Коваленко акцентировал, что большая часть уничтоженных или поврежденных самолетов РФ сейчас не производится. Поэтому каждая такая единица является болезненной потерей для страны-агрессора. Особенно это касается уникальных самолетов ДРЛО типа А-50 и Ил-22М11.

Видео дня

Что касается производства самолетов, то пиковым годом в истории современного российского авиастроения был 2014-й. Тогда, по словам обозревателя, ВКС РФ получили 101 боевой самолет различных типов. В последующие годы показатели начали падать. В 2015-м бло произведено 89 единиц, в 2016-м – 72, в 2017-м – 49, в 2018-м – 51, в 2019-м – 20, столько же и в 2021-м.

В 2022-м году, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, ВКС страны-агрессора получили 29 новых и модернизированных истребителей. Речь идет о 6 Су-57, 7 Су-35, 10 Су-34, 4 Су-30СМ и 2 Як-130.

"2023 год – было передано 26 самолетов, среди которых: Су-57 – 2 (идентифицировано две машины, хотя российские источники предусматривали партию в 8 единиц), Су-35 – 10, Су-34 – 6, Су-30СМ – 4, Як-130 – 4. Так, в период с 2019 года и в течение полномасштабной войны ежегодно ВКС РФ получали до 30 боевых и учебно-боевых самолетов. Несмотря на регулярные потери боевой авиации, вернуться на показатель 100 самолетов или хотя бы 50 они не могли, что свидетельствует о серьезных технических и технологических проблемах авиастроения РФ", – пояснил Коваленко.

Сегодня темпы производства тактической авиации в России не демонстрируют резкого роста – почти все процессы проходят на мелкосерийном уровне. В то же время объемы производства самолетов не позволяют России полностью компенсировать даже те потери авиации, которые она несет в зоне боевых действий в Украине.

Потеря самолетов Россией

По статистике Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны против Украины, Россия потеряла 698 единиц авиации. Речь идет о 369 самолетах и 329 вертолетах противника.

Эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце рассказывал, что общее количество самолетов, которые имела Российская Федерация, оценивалось в более 2500 единиц. Однако только половина по состоянию на 2022 год были в боеготовном состоянии.

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