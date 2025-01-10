РФ на 70% снизила инсентивность авиаударов по Украине: в BI назвали причину

На линии фронта в Донецкой области видно корреляцию между уменьшением атак планирующими бомбами и снижением инсентивности продвижения России.

Россия значительно снизила интенсивность атак планирующими бомбами на Украину, однако это высокоточное оружие все еще несет серьезную опасность для военных и мирного населения, пишет Business Insider.

К факторам уменьшения интенсивности ударов входят успешные атаки украинских беспилотников на российские авиабазы и склады боеприпасов летом и осенью, а также улучшение противовоздушной обороны Украины.

Планирующие бомбы, которые Россия активно применяет с начала войны, оснащены комплектами, которые превращают обычные боеприпасы в высокоточное оружие. Их трудно перехватить из-за короткого времени полета, малой радиолокационной видимости и непредсказуемых траекторий.

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Майор подразделения радиоэлектронной борьбы Национальной гвардии Украины Юрий сообщил, что количество атак сократилось примерно на 70% по сравнению с летом. Он объяснил это серией ударов по российским базам, а также возможными опасениями российских пилотов из-за появления в Украине истребителей F-16.

Заместитель председателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев отметил, что удары по российским аэродромам заставили Россию перемещать тактическую авиацию глубже в тыл. Это уменьшило частоту вылетов и увеличило время обнаружения для украинских сил.

Украина также успешно применяет радиоэлектронную борьбу, которая снижает эффективность российских планирующих бомб. Эксперт Института изучения войны Джордж Баррос подтвердил, что эти меры влияют на поддержку российских сухопутных войск и замедляют их продвижение.

Угроза сохраняется

Несмотря на уменьшение количества атак, планирующие бомбы продолжают вызывать значительные потери. Например, российский удар по Запорожью 10 января унес жизни более десяти человек и оставил более 30 ранеными.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эту атаку: "Это еще раз показывает, чего на самом деле хочет Россия. Они хотят только войны и только жертв".

На линии фронта в восточной Донецкой области Баррос заметил корреляцию между уменьшением атак планирующими бомбами и скоростью продвижения России, которое замедлилось за последние месяц-два.

"Российские войска там очень уставшие и очень истощены", - сказал он.

По словам эксперта, для окончательного устранения угрозы от планирующих бомб Украине необходимы дальнейшие поставки дальнобойного оружия от США и НАТО. Это позволит держать российские авиабазы под постоянным давлением и минимизировать угрозу с воздуха.

Война в Украине: это стоит знать

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток 9 января, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 144 боевых столкновения с противником. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Покровском направлении, где оккупанты совершили 37 штурмовых и наступательных действий.

Между тем глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия уже потеряла 700 тысяч военных убитыми и ранеными в войне против Украины и продолжит нести большие потери. По его словам, за три года полномасштабной войны Москва понесла большие потери, чем во всех других конфликтах вместе после Второй мировой войны.

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