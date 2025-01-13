Россияне сами не уверены в том, что им удалось совершить запуск "Кинжала" с бомбардировщика.

Сегодня, 13 января, ряд российских СМИ распространил информацию о том, что РФ якобы впервые в ходе полномасштабной войны против Украины запустила аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" с бомбардировщика Су-34. Тем не менее таким заявлением враг признал, что испытывает острую нехватку квалифицированных пилотов, сообщает Defense Express.

В издании обратили внимание на то, что первоисточник, которым является официальная газета Минобороны РФ "Красная звезда", основывает заявление о первом пуске "Кинжала" с Су-34 на надписи из некой таблички в экспозиции пропагандистского парка "Патриот", на которой написано: "экипаж самолета Су-34 под командованием полковника Стефанова М.А во время специальной военной операции впервые в боевых условиях успешно применил гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал"".

Сами россияне утверждают, что вышеупомянутый полковник Максим Стефанов занимает должность заместителя начальника одного из подразделений 929-го летно-учебного центра, расположенного на аэродроме "Ахтубинск". В издании отметили, что военный на такой высокой должности вряд ли самостоятельно бы совершал боевые вылеты, вместо "теоретической" работы.

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В издании считают, что такое заявление россиян говорит о том, что у врага острая нехватка пилотов. Поэтому к войне против Украины оккупантам приходится привлекать летчиков-испытателей, которые занимают руководящие должности.

Также странно то, что россияне больше не повторяли пуски "Кинжалов" с Су-34, если уже делали так раньше, добавили в издании.

Проблемы с оружием у РФ

Ранее в Defense Express обратили внимание на то, что на атомном ракетном крейсере "Адмирал Нахимов" проекта 1144.2, который много лет находится на ремонте и модернизации, запустили ядерный реактор. Несмотря на запуск реактора, сроки сдачи корабля снова перенесли.

Кроме того, УНИАН сообщал, что бойцы 109 отдельного горно-штурмового батальона уничтожили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град". Судя по кадрам, удар был нанесен FPV-дроном.

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