За полгода ВСУ "смогут, если можно так выразиться, поднять самолет в воздух", считает эксперт Йоханнес Арльт.

Четырех месяцев для учений пилотов ВСУ на американских истребителях F-16, о чем ранее утверждали в США, будет недостаточно, отметил он телемарафона ведущий научный сотрудник государственного музея авиации Валерий Романенко. В то же время другой эксперт Йоханнес Арльт в комментарии DW предположил, что для освоения F-16 маловато будет и полгода.

"Овладеть самолетом - это не летать в нем, как турист, а воевать. К просто умению летать на этом самолете нужны профессиональные навыки пользования его системами вооружения, а также овладение его тактики в применении. Причем тактики не только одиночного самолета, но и в группе, в паре... в составе эскадрильи, а также выполнение тактических приемов в разного рода операциях", - пояснил Романенко.

Он добавил, что "четыре месяца", о которых писала западная пресса, надо разделять: "Четыре месяца - это научиться летать на самолете. И там куча ограничений: без боевого применения, без высшего пилотажа, без пользования вооружением, без дозаправки и прочего".

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Он отметил, что срок освоения самолетов нашими Воздушными силами может составить 6 месяцев, "чтобы мы получили летчика примерно третьего класса для выполнения боевых задач в простых метеорологических условиях".

"Освоить самолет можно за четыре месяца, плюс месяц тактической подготовки, плюс месяц боевой подготовки, плюс еще месяц, если хотим (научиться - УНИАН) прорывать противовоздушную оборону, курс высшего пилотажа. То есть, мы должны овладевать этим самолетом постепенно", - отметил Романенко.

В то же время военный эксперт Йоханнес Арльт уточнил, что за полгода ВСУ "смогут, если можно так выразиться, поднять самолет в воздух". В такой короткий срок, считает он, невозможно "полностью усвоить эту систему".

Однако самые большие сложности будут ждать в обслуживании этих истребителей: "Вижу большую проблему в обучении технического персонала, которому преимущественно нужна многолетняя подготовка и, прежде всего, им будет не хватать опыта, чтобы по-настоящему ремонтировать эти самолеты".

F-16 для Украины - главные новости

После многомесячных колебаний США и союзники наконец согласились поставить Украине боевую авиацию, в частности речь идет об истребителях F-16.

К инициативе Британии, которая первой заявила о готовности продвигать "коалицию истребителей", присоединились Нидерланды, Дания и Бельгия. Обдумывает решение и Норвегия.

Впрочем, сначала украинские пилоты должны усвоить управление F-16, в чем, в частности, поможет Лондон - летом в Британии стартует первый этап учений летчиков ВСУ на разных типах самолетов.

Как отметил советник Байдена Джейк Салливан, сроки поставки F-16 напрямую будут зависеть от сроков учений украинских экипажей. Но доподлинно известно, что F-16 не будут участвовать в надвигающемся контрнаступлении ВСУ.

В то же время в США накануне допускали, что обучение одного украинского пилота на F-16 может занять всего 4 месяца, а не 14 месяцев, как думал ранее Пентагон. Об этом, в частности, свидетельствуют и результаты двухнедельного тестирования летчиков ВСУ в Соединенных Штатах.

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