Эта машина уже рассматривалась как потенциальный кандидат в замену советским истребителям ВСУ.

Когда речь идет об истребителях для Украины, то в первую очередь упоминаются именно американские самолеты: F-15, F-16 или F/A-18. Каждый из них имеет свои значимые преимущества и особенности, что вызывает живое обсуждение. Но за этим довольно часто забывают и другие возможности, о которых напомнил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Если кто-то думает, что самолеты F-16 – это решение, то они глубоко ошибаются. Наши аэродромы не готовы для F-16, там есть нюансы. Поэтому, возможно, нам нужны другие самолеты. Не только F-16 хорошие. Есть другие самолеты современного стандарта. Например, Gripen шведского производства", - заявил министр обороны в интервью BBC.

И действительно легкий однодвигательный истребитель поколения 4+ Gripen от Saab, еще до вторжения РФ рассматривался одним из кандидатов на роль самолета для Воздушных Сил Украины.

Возможности Gripen

Первое, что нужно знать о шведском JAS 39 Gripen это то, что он создавался именно для условий Швеции, которая только недавно постучала в дверь НАТО, а до этого десятилетиями опиралась исключительно на свои силы в вопросе возможного конфликта с СССР, а затем и РФ.

То есть, во время его создания, которое велось в 80-х годах, были заложены некоторые крайне важные параметры - простота в обслуживании, неприхотливость к взлетно-посадочным полосам, дешевая эксплуатация и все это не за счет боевой эффективности.

Первый полет Gripen совершил в 1988 году и еще до завершения всего цикла испытаний был заказан шведской армией, начавшей получать серийные машины в середине 90-х. В общей сложности существует три поколения Gripen: A (одноместный)/B (двухместный), C/D и E/F. И фактически они отвечают годам по уровню технологий и оснащенности: 90-е, 2000-е и 2010-е года.

Последняя версия JAS 39E/F, по масштабности обновления, вообще имеет дополнительное название Gripen New Generation - самолет получил действительно целый пакет новшеств. В частности, новый двигатель F414 F/A-18 Super Hornets, позволяющий самолету без форсажа лететь на сверхзвуковой скорости.

Также в самолет интегрированы все современные цифровые системы, включая радар с активной фазированной решеткой, оптико-локационной системой, станцией радиоэлектронной борьбы и снижением заметности. То есть по уровню технической оснащенности JAS 39E/F вряд ли уступает тому же F-16 современных версий.

Максимальный взлетный вес составляет 16,5 тонн, а количество точек вооружения – 10. Благодаря увеличенному объему топлива боевой радиус действия увеличен до 1300 км.

Особенности Gripen

За Gripen закреплено звание наиболее экономного истребителя 4+ поколения. Стоимость летного часа в современной версии JAS 39E/F, по неофициальным данным, стоит всего 4 тысячи долларов. В то время, когда у ближайшего конкурента, F-16, речь идет о ценнике от 8 тысяч долларов. Но нужно учесть, что этот параметр, в первую очередь, зависит от способа калькуляции.

Но то что бесспорно – возможность Gripen работать со взлетно-посадочных полос плохого качества, включая автомобильные трассы. Это связано с тактикой шведских воздушных сил, которые в случае необходимости должны максимально рассредоточится по всей стране.

Также за шведским самолетом в свое время закрепилось звание самого дешевого истребителя, который можно даже взять в лизинг. Но это связано с тем, что в 2000-х годах Швеция активно распродавала машины из состава вооруженных сил в рамках сокращения оборонных расходов. В результате Венгрия и Чехия в 2003 году взяли в аренду по 14 машин в версии JAS 39C/D за 700 и 800 млн долларов соответственно.

По состоянию на 2016 год самолеты в этой же версии Saab предлагал Индонезии по 94 млн долларов за единицу – 16 машин за 1,5 млрд долларов. А вот новейшие JAS 39E/F Gripen стоят уже по 130–150 млн долларов за единицу. Единственный их покупатель Бразилия, которая в 2014 году заказала 36 машин и право на локализованное производство еще 15 истребителей за 5,4 млрд долларов.

Характеристики JAS 39E/F Gripen