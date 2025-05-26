При этом он акцентировал, что даже нынешние объемы производства не позволяют врагу применять ежедневно против Украины по 300 единиц.

Россия за год в 8 раз расширила производство ударных дронов, но и эти объемы не позволяют врагу применять ежедневно против Украины по 300 единиц.

Об этом рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире Еспресо. Однако, отметил он, в отличие от ракетного производства, выпуск дронов россияне могут и продолжают наращивать.

"Если говорить о возможностях по производству в РФ беспилотников средней и большой дальности, то есть "шахедов", "гербер", "гераней", беспилотников-муляжей, то Россия за год в 8 раз масштабировала производство", - рассказал эксперт.

Видео дня

Он добавил, что если еще в начале 2024 года россияне выпускали около 500 единиц в месяц, то уже в конце года и в начале 2025 года враг изготавливал и запускал около 4000 единиц. Но для того, чтобы на ежедневной основе обеспечить запуск более 300 беспилотников, по его словам, врагу необходимо выйти на объем производства не менее 150-170 тыс. единиц. То есть речь идет о существенно большем количестве беспилотников, отметил эксперт.

"Масштаб атаки беспилотниками может оставаться таким же большим, но для ее подготовки врагу будет необходимо определенное время, как правило от 3 дней и более. Это применительно непосредственно к беспилотникам", - подчеркнул Долинце.

Если же говорить об использовании РФ различных типов ракет, то, по его словам, враг имеет ограничения по производству крылатых и баллистических ракет.

"По разным оценкам по изготовлению баллистических ракет, речь может идти о 40-50 единиц в месяц. Если говорим о крылатых ракетах типа "Калибр" и Х-101, то суммарное их количество - до 100 единиц в месяц. То есть в целом возможности России в изготовлении ракет различного типа составляют 120-150 единиц в месяц. Однако враг иногда применяет еще и северокорейские ракеты KN-23", - отметил авиационный эксперт.

Долинце добавил, что в прошлом году противник использовал более 50 единиц ракет КНДР. А в этом году, по разным оценкам, количество полученных и использованных Россией ракет от Северной Кореи может быть соразмерным.

Атаки дронов по Украине

The Economist опубликовало материал, в котором отмечалось, что всего год назад удар 30 дронов по Украине за одну ночь считался чем-то исключительным. Теперь же Россия регулярно запускает сотни беспилотников. В частности, в ночь на 25 мая РФ осуществила крупнейшую воздушную атаку на Украину, запустив сразу 298 беспилотников среди других средств поражения.

По данным ГУР, россияне хотят производить по 500 "шахедов" в день. В издании предупредили, что если россияне добьются своей цели, то удары по Украине 1000 дронами одновременно могут стать реальностью.

Вас также могут заинтересовать новости: