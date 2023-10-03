Важно своевременно принять решение, заявил Подоляк.

Западные партнеры смогут избежать износа запасов вооружения, если будут поставлять Украине для борьбы с дронами больше зенитных и антидроновых систем.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. "Усиление украинской системы ПВО предусматривает не только увеличение количества передовых систем и ракет к ним (что важно), но и прежде всего - решение математической задачи, лежащей в части экономики войны", - написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что системы Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T сбивают российские ракеты, однако использование их для сбивания беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed" приводит к износу складских запасов союзников и долгосрочному ослаблению.

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Он считает, что проблему решат поставки зенитных комплексов Gepard и антидроновых систем Vampire, которые уже продемонстрировали свою эффективность в борьбе с дронами.

"Масштабирование решения в соответствии с российскими возможностями позволит минимизировать эффект от российских "налетов" и обеспечит долгосрочную стабильность неба Украины и соседних с нами стран НАТО. Главное сегодня - своевременное принятие решений", - добавил он.

Системы Gepard и Vampire: что известно

Украина получает установки Gepard от Германии. Украинские военные сообщали, что имеют на вооружении 46 таких зенитных установок, которые используют для борьбы с дронами и даже ракетами.

Летом Bloomberg сообщил, что с беспилотниками воюют и с помощью американских систем Vampire.

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