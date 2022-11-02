Вашингтон обещает предоставлять Киеву системы противовоздушной обороны "так быстро, как сможет".

США планируют передать Украине системы Vampire, которые могут использоваться для борьбы с дронами, в середине 2023 года.

"Мы ожидаем одобрения контракта в течение следующих нескольких месяцев. Сейчас мы предполагаем, что поставка состоится в середине 2023 года", - заявил представитель Воздушных сил США Патрик Райдер, передает Голос Америки.

Он отметил, что обеспечение противовоздушной обороны Украины остается приоритетом, и США будут поставлять соответствующие системы "так быстро, как смогут".

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Что такое Vampire

Установки Vampire (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) от американской компании L3Harris значительно легче и мобильнее конвенционные системы противовоздушной обороны. Они могут устанавливаться на обычный гражданский пикап. "Установка может уложиться примерно в два часа и может быть осуществлена двумя людьми в полевых условиях", - указано на сайте производителя.

Другие преимущества, на которые указывает L3Harris - высокая точность и относительная дешевизна ракет, по сравнению с ракетами с автоматическим наведением. Снаряды типа APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) или их аналоги не нуждаются в фиксации цели перед пуском, а руководствуются полуактивной лазерной системой наведения, которая активируется во время запуска.

Впервые поставки Украине оружия, которое может помочь в борьбе с иранскими дронами, Пентагон анонсировал еще 24 августа, хотя тогда Россия еще не начала применять "Шахеды-136".

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