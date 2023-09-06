В работе эти САУ до сих пор демонстрируют себя превосходно.

Украины получила от партнеров 46 зенитных самоходных артиллерийских установок немецкого производства "Гепард". Они защищают украинскую столицу от российских крылатых ракет и ударных беспилотников, говорится в сюжете, показанном в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Гепардом" управляют три человека: командир, водитель и наводчик. У САУ есть два радара и две пушки, которые способны делать 1100 выстрелов в минуту. Башня и пушки управляются с компьютера. Командир стреляет, неводник наводит электронный прицел на объект. Военные говорят, что управление установкой похоже на видеоигру.

"Джойстиком управляешь, как в видеоигре. Наводишь на цель, есть кольцо для захвата цели, опускаешь кольцо, 2 секунды, немножко сопровождаешь, цель захвачена, башня с пушкой уже ведут ее", – рассказывает наводчик Алексей.

Бойцы говорят, что во время работы с САУ в первые секунды перехватывает дыхание. "Потому что, когда ты ждешь месяц или два, и нет цели, и здесь она появляется... У тебя нет права на ошибку. И если это работа с ракетами, это буквально несколько секунд времени на принятие решения и сбитие", – рассказывает военный Роман.

Боец добавляет, что несмотря на то, что "Гепарды" начали производить 50 лет назад, а с 2010 года Бундесвер прекратил использовать эти САУ, в работе они себя до сих пор демонстрируют превосходно.

"Да, это старая техника, но если смотреть на ее работу – она себя не проявляет как старая техника абсолютно. Когда можно на технике 75-80 лет с калибром 35 мм сбить крылатую ракету "Калибр" за несколько миллионов долларов... Я думаю, все вопросы сняты", – говорит он.

Снаряды для "Гепард" от Германии

В июле было объявлено, что немецкая компания Rheinmetall планирует поставить Украине 300 тысяч снарядов для САУ "Гепард", которые помогут сбивать российские дроны. Первые 40 тысяч таких снарядов должны поступить в этом году. Специально для этого Rheinmetall установила новую производственную линию на своем заводе в Унтерлюсе.

Ранее в этом месяце Германия поставила Украине первую партию только что изготовленных снарядов к этим зенитным самоходным артиллерийским установкам.

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