Артиллерия играет жизненно важную роль в обеспечении прикрытия украинских войск и уничтожении ключевых российских целей

Великобритания предоставит Украине партию самоходных артиллерийских установок AS90 в количестве 16 единиц. Часть этих САУ уже прибыла в нашу страну.

Как сообщает Министерство обороны Великобритании, Украина уже получила 10 установок из 16. Остальные должны быть доставлены в течение ближайшей недели.

"Артиллерия сыграла жизненно важную роль в обеспечении прикрытия украинских войск и уничтожении ключевых российских целей", – отметили в ведомстве.

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Кроме того, Правительство Великобритании также объявило о создании нового совместного подразделения Министерства обороны и FCDO в Украине во главе с министром иностранных дел Дэвидом Ламми и министром обороны Джоном Хили, который объединит экспертный потенциал и поможет внедрить новый общеправительственный подход к Украине.

САУ AS90: ключевые характеристики

Самоходная артиллерийская установка (САУ) AS90 – это британская 155-мм артиллерийская система, которая отличается высокой точностью и мощностью огня.

Максимальная дальность стрельбы составляет до 24,7 км со стандартными снарядами, а со специальными активно-реактивными – до 30 км.

Экипаж AS90 состоит из 5 человек (командир, наводчик, заряжающий и другие). Эта САУ оснащена дизельным двигателем, что позволяет передвигаться со скоростью до 53 км/ч.

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