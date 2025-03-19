Президент Владимир Зеленский сообщил, что дополнительно в Украину прибыло еще несколько истребителей четвертого поколения F-16.
"Дополнительные F-16 прилетели в Украину. Это хорошая новость", – сказал он во время видеоконференции с журналистами, сообщает корреспондент УНИАН.
В то же время президент не раскрыл точное количество истребителей, которыми были усилены возможности Воздушных сил ВСУ. Так же Зеленский не уточнял, из какой страны они прибыли.
Глава государства также прокомментировал заявление РФ о якобы сбитом F-16 на Сумщине:
"Русские наврали, что сбили F-16. Ложь! F-16 никто не сбил! А вот несколько самолетов F-16 прилетели в Украину".
F-16 для Украины
Как известно, сразу несколько стран предоставляют Украине истребители F-16. Среди этих стран – Дания и Нидерланды.
Так, в начале февраля Украина получила от Нидерландов партию самолетов F-16. Тогда украинский министр обороны Рустем Умеров заявил и о поступлении первых Mirage 2000. По его словам, эти самолеты будут выполнять боевые задачи, усиливая оборону и способность эффективно противостоять российской агрессии.
Также передать самолеты должна Бельгия. Однако недавно стало известно, что этот процесс затягивается. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что боеспособные истребители могут быть поставлены уже в 2026 году.